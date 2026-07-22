실증부터 양산·판로까지…포스코그룹, 국내 첫 첨단제조 인큐베이팅센터 개소

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹이 경북 포항에 국내 첫 첨단제조 인큐베이팅센터를 열고 지역 제조 스타트업의 실증과 양산을 지원한다.

포스코그룹 첨단제조 인큐베이팅센터 전경. [사진=포스코그룹]

포스코그룹은 22일 포항산업과학연구원(RIST)에 '첨단제조 인큐베이팅센터'를 개소했다고 밝혔다. 센터는 포스코그룹과 중소벤처기업부, 경북도, 포항시가 공동으로 조성한 제조 스타트업 육성 거점이다.

센터는 지상 2층, 연면적 4074㎡ 규모로 최대 10개 기업이 입주할 수 있다. 첨단 신소재와 에너지·환경 분야 스타트업이 제품 실증과 양산 과정에서 겪는 어려움을 줄이기 위해 냉각수와 압축공기, 수소·질소·산소 등 산업가스 공급 설비를 갖췄다.

RIST는 입주 기업에 시험·분석과 신뢰성 평가, 공정 설계 기술을 지원한다. 포스코그룹은 벤처 발굴부터 연구개발, 설비·공정 확대, 사업화, 글로벌 판로 확보까지 전 과정을 지원할 계획이다.

이번 센터는 포스코그룹의 벤처 육성 플랫폼 '체인지업'과 연계해 운영된다. 그룹 전략 사업과 시너지를 낼 수 있는 기업을 조기에 발굴하고 투자와 연구개발 지원을 통해 미래 성장 동력으로 육성한다는 구상이다.

현재 센터에는 고온 수전해 수소 생산기업 엔포러스를 비롯해 태양광 인버터 기업 솔라라이즈, 친환경 코팅제 기업 베리코어머티리얼즈, 이차전지 용매 추출제 기업 이에이포스 등 4개사가 입주했다.

포스코그룹 관계자는 "제조 벤처가 기술 개발에서 실증과 양산, 사업화까지 성장할 수 있도록 지원할 것"이라며 "신사업과 지역 일자리 창출에도 기여하겠다"고 말했다.

chanw@newspim.com