한국GM, 자동차 A/S 품질 8년 연속 1위

AI 핵심 요약beta
- 한국GM이 22일 KSQI 자동차 A/S 부문 8년 연속 1위를 차지했다고 밝혔다
- 한국GM은 미스터리 서베이 평가에서 종합 93점을 얻으며 응대 태도 등 항목에서 최고점을 받았다고 했다
- 한국GM은 21일 부평 본사에서 기념행사를 열고 고객 중심 가치를 강화해 신뢰받는 기업이 되겠다고 했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = GM 한국사업장(한국GM)이 자동차 애프터서비스(A/S) 품질 평가에서 8년 연속 1위를 차지했다.
한국GM은 한국능률협회컨설팅이 주관한 '2026 한국산업 서비스품질지수(KSQI)' 고객접점 조사에서 자동차 A/S 부문 1위에 올랐다고 22일 밝혔다.
이번 조사에는 32개 산업군, 132개 기업과 기관이 참여했다. 한국GM은 종합점수 93점을 기록했으며 복장·용모·이름, 응대 태도, 적극성, 말투·어감·호칭 항목에서 최고점을 받았다.
평가는 서비스 평가단이 전국 주요 고객접점을 직접 방문하는 미스터리 서베이 방식으로 진행됐다. 한국GM은 정비서비스기술센터와 전국 서비스센터로 구성된 정비 네트워크가 접근성과 서비스 일관성 측면에서 높은 평가를 받았다고 설명했다.
한국GM은 지난 21일 인천 부평 본사에서 기념행사를 열었다. 행사에는 헥터 비자레알 한국GM 사장과 한국능률협회컨설팅, 서비스센터 협회 관계자 등이 참석했다.
헥터 비자레알 사장은 "자동차 A/S 부문 8년 연속 1위는 고객을 최우선에 두겠다는 약속을 실천한 결과"라며 "앞으로도 고객 중심 가치를 강화해 신뢰받는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com