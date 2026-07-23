여행 동선 따라 아웃백 찾는다…전국 101개 매장 휴가 코스 제안

AI 핵심 요약beta
- 아웃백 스테이크하우스가 23일 여름휴가용 전국 매장 안내 '여름 휴가 맛집 지도'를 공개했다
- 전국 101개 매장을 주요 관광지와 연계해 가족 여행객이 관광과 식사를 한 동선으로 계획할 수 있게 했다
- 허니 크런치 베이비 백 립 등 가족 겨냥 메뉴와 전 메뉴 포장·런치박스 3종으로 캠핑·야외에서도 이용 가능하게 했다
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'곰돌이 푸' 협업 메뉴·런치박스 등 휴가지 먹거리 강화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아웃백 스테이크하우스가 여름방학을 맞아 전국 주요 관광지와 가까운 매장을 소개하는 '여름 휴가 맛집 지도'를 공개했다고 23일 전했다.
가족 여행객이 관광과 식사를 하나의 동선으로 계획할 수 있도록 전국 101개 매장의 입지와 주변 명소를 연계했다.
서울에서는 롯데월드 인근 잠실롯데점과 국립중앙박물관에서 가까운 용산아이파크몰점을 추천했다. 경기·인천에서는 의왕 레일파크와 연계할 수 있는 의왕롯데아울렛점, 파라다이스시티 씨메르 이용객이 방문하기 좋은 송도점이 이름을 올렸다.
지역 여행지 인근 매장도 포함됐다. 백운산자연휴양림과 가까운 원주점, 전주 한옥마을 인근 효자점, 김해 롯데워터파크 주변 김해신세계점과 해운대·거제 해수욕장 인근 매장 등이 대표적이다. 제주아일랜드점은 이호테우해변과 제주공항에서 가까워 여행 전후 방문하기 좋다.
아웃백은 '곰돌이 푸'와 협업한 허니 크런치 베이비 백 립과 블랙라벨 씨즐링 에디션 등 가족 고객을 겨냥한 메뉴도 선보이고 있다. 전 메뉴 포장과 런치박스 3종을 통해 캠핑장이나 계곡 등 야외에서도 이용할 수 있도록 했다.
아웃백 관계자는 "여름 여행과 나들이를 계획하는 고객들이 일상과 여행지에서 아웃백을 편리하게 이용하기를 바란다"고 말했다.
mkyo@newspim.com