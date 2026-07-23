동서발전, 1.4조 폐배터리 재활용 시장 선점…'자원재순환' 생태계 구축 앞장

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폐배터리 활용 ESS·양방향 충전 기술 실증

신규 에너지저장장치 도입비용 최대 50% 절감

태양광 폐패널로 에코 유리온실, 생산성 10~15% 향상

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 한국동서발전(사장 권명호)이 1조4000억원 규모 폐배터리 시장을 선점해 자원재순환 생태계 구축에 나선다.

동서발전은 전기차 폐배터리를 활용한 에너지저장장치(ESS)와 양방향 충전(V2G) 기술을 개발하고 있다고 23일 밝혔다.

아울러 태양광 폐패널에서 회수한 유리를 활용한 에코 유리온실도 실증하고 있다.

기후에너지환경부에 따르면 전기차 보급 확대와 초기 태양광 설비의 수명 도래로 오는 2030년에는 전기차 폐배터리가 10만개 이상 발생할 전망이다. 태양광 폐패널도 2032년 9000톤 이상 배출될 것으로 예상된다.

◆ 폐배터리로 ESS 구축…신규 설비비 최대 50% 절감

동서발전은 수명을 다한 전기차 폐배터리를 분해한 뒤 상태를 진단하고 모듈 재조립과 발열 관리 기술을 적용해 에너지저장장치로 재활용하는 기술을 실증하고 있다.

전기차 배터리에 저장된 전력을 전력망으로 다시 공급하는 양방향 충전 기술도 접목했다. 이를 통해 태양광과 풍력 등 재생에너지의 출력 변동을 보완하는 유연성 자원으로 활용한다는 계획이다.

폐배터리 ESS 구축 재활용 기술 실증 이해도 [자료=한국동서발전] 2026.07.23 gkdud9387@newspim.com

양방향 충전은 전기차 배터리를 충전하는 데 그치지 않고 저장된 전력을 전력망으로 다시 보내 활용하는 기술이다.

동서발전은 폐배터리를 재사용해 에너지저장장치를 구축할 경우 신규 설비 도입비용을 최대 50%까지 줄일 수 있을 것으로 분석했다.

오는 2030년까지 발생할 것으로 예상되는 폐배터리 10만개의 경제적 가치는 약 1조4000억원으로 추산된다. 이 가운데 1%만 에너지저장장치로 재활용해도 약 140억원의 경제적 효과를 창출할 수 있다는 설명이다.

◆ 태양광 폐패널로 유리온실…작물 생산성 10~15% 높여

동서발전은 태양광 폐패널을 고부가가치 자원으로 전환하는 기술개발도 추진하고 있다.

지난해 태양광 폐패널에서 회수한 유리에 복합 기능성 나노코팅 기술을 적용해 빛 투과율이 95% 이상인 고성능 에코 강화유리를 제작했다. 일반 유리의 빛 투과율은 약 89% 수준이다.

지난 8월에는 울산 울주군 약 100평 규모 부지에 해당 기술을 적용한 에코 유리온실을 구축했다.

태양광 폐패널 유리온실 기술 실증 모습 [사진=한국동서발전] 2026.07.23 gkdud9387@newspim.com

실증 결과 에코 유리온실의 작물 생산성은 일반 유리온실보다 10~15% 향상된 것으로 나타났다. 제품 구매와 설치비용도 40% 이상 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

기존에는 태양광 폐패널을 파쇄하거나 매립하는 경우가 많았지만, 회수한 유리를 온실 자재로 활용하면서 폐기물을 고부가가치 제품으로 전환하는 모델을 제시했다는 평가다.

동서발전 관계자는 "신재생 폐기물 재활용 기술개발은 정부의 자원재순환 정책을 이행하고 미래 환경 현안을 해결하기 위한 필수 과제"라며 "지속적인 신기술 개발을 통해 친환경 에너지 생태계 구축에 중추적인 역할을 하겠다"고 밝혔다.

gkdud9387@newspim.com