삼성E&A, 2분기 영업이익 2731억...전년비 51% 증가

AI 핵심 요약beta
- 삼성E&A는 23일 2분기 매출·영업이익 증가를 발표했다
- 대형 프로젝트 매출 반영·원가 개선으로 전 부문 고른 성장을 했다
- 상반기 신규수주 확대와 22조7000억원 수주잔고로 연간 목표 달성을 자신했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
화공·첨단산업·뉴에너지 부문서 고른 성장
2분기 신규 수주액 3조원...2.5년치 일감 확보
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 삼성E&A는 2분기 잠정 영업실적을 집계한 결과 매출 2조6093억원, 영업이익 2731억원을 기록했다고 23일 밝혔다.
이는 지난해 같은기간 대비 각각 19.8%, 51.0% 증가한 수치다. 순이익은 1825억원으로 작년 동기보다 28.8% 늘었다.
삼성E&A 상반기 실적은 매출 4조8767억원, 영업이익 4613억원으로 지난해 상반기 대비 각각 14.0%, 36.4% 증가했다. 순이익은 3458억원으로 15.7% 증가했다.
부문별로는 화공이 2조2031억원으로 가장 많았고, 첨단산업 1조4122억원, 뉴에너지 1조2614억원으로 세 부문에서 고른 성장을 보였다.
이같은 실적은 대형 프로젝트 매출 반영과 프로젝트 원가 개선에 따른 영향으로 회사 측은 분석했다. 양질 선별 수주 전략과 혁신을 통한 수행 차별화가 성과로 이어졌고, 인공지능(AI)과 자동화, 모듈 등 혁신기술 기반 수행 차별화로 원가 개선이 이뤄졌다고 평가했다.
삼성E&A는 2분기 신규 수주액은 3조원을 기록했으며 상반기 총 신규수주액은 7조6000억원이다. 화공 부문에서 3조4000억원으로 가장 많았고, 첨단산업과 뉴에너지 부문에서 각각 2조4000억원, 1조8000억원을 수주했다.
수주 잔고로는 약 2.5년치 일감인 22조7000억원을 확보했다.
삼성E&A 관계자는 "화공과 첨단산업, 뉴에너지 분야 고른 성장으로 매출과 영업이익이 모두 증가할 수 있었다"며 "양질의 프로젝트 수주와 지속적인 원가 경쟁력 확보를 통해 연간 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
krawjp@newspim.com