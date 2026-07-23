경찰청, '아세나폴 연례회의' 참석…초국가범죄 대응 논의

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 22일 필리핀 마닐라에서 열린 아세아나폴 회의에 참석해 동남아 초국가범죄 공동 대응 방안을 논의했다
- 박준성 국제치안협력국장이 한국 정부의 초국가범죄 대응 성과를 설명하고 한-아세안 협력사업 비전과 추진 성과를 공유했다
- 경찰청은 아세아나폴 사무국·캄보디아·베트남과 양자회담을 하고 주필리핀대사관·필리핀 경찰청 방문해 재외국민 보호체계도 점검했다
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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 경찰청이 국제회의에 참석해 동남아 경찰기관과 초국가범죄 공동 대응 방안을 논의한다.
경찰청은 지난 22일부터 4일 동안 필리핀 마닐라에서 열리는 '제44차 아세나폴 연례회의(아세안 치안총수급 협의체)'에 참석 중이라고 23일 밝혔다.
아세아나폴 연례회의는 동남아시아 11개국 경찰기관 등 총 33개 국가와 국제기구가 참여하는 치안 회의다. 각국 치안 수뇌부가 한 자리에 모여 국경을 초월한 초국가범죄 동향을 논의하는 자리다.
박준성 경찰청 국제치안협력국장이 이날 회의에서 정부의 초국가범죄 대응 노력과 성과를 발표했다. 박 국장은 특히 초국가범죄 척결을 위해서는 한국 경찰청과 아세아나폴 간 긴밀한 협력이 중요하다고 강조했다. 경찰청은 또 외교부와 추진 중인 '동남아 스캠범죄 공동대응을 위한 한-아세안 협력사업' 비전과 추진 성과도 공유했다.
경찰청은 회의 기간 중 아세아나폴 사무국, 캄보디아, 베트남 등과 양자회담을 한다. 특히 아세아나폴 사무국과는 한-아세안 협력사업 승인 외에도 인적 교류 방안도 논의한다.
경찰청은 그밖에 주필리핀대한민국대사관과 필리핀 경찰청을 방문해 재외국민 보호와 사건·사고 대응 체계를 점검한다.
calebcao@newspim.com