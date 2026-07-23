삼성증권, 사모펀드 담은 공모펀드 단독 판매…4000억원 모집 후 판매 제한

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국내외 롱숏·멀티전략 분산 투자

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성증권이 여러 사모펀드에 분산 투자하는 재간접 공모펀드를 단독 판매한다. 소액으로도 국내외 주식 롱숏과 멀티전략 사모펀드에 투자할 수 있도록 설계했으며, 펀드 설정액이 4000억원에 도달하면 판매를 제한하는 소프트 클로징을 실시할 예정이다.

삼성증권은 '다올 멀티 엔진 컬렉션 혼합자산투자신탁(사모투자재간접형)'을 단독 판매한다고 23일 밝혔다.

이 상품은 국내외 주식 롱숏과 멀티전략 펀드 등 다양한 사모펀드에 분산 투자하는 재간접 공모펀드다. 일반 투자자가 접근하기 어려웠던 사모펀드에 소액으로도 간접 투자할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

공모펀드 구조를 활용해 사모펀드의 운용 성과를 공유하면서도 성과보수가 공모펀드 기준가격에 투명하게 반영되도록 시스템을 구축했다.

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 2026.07.23 plum@newspim.com

운용은 여러 전략을 결합해 상대적으로 안정적인 수익과 초과수익을 동시에 추구하는 데 초점을 맞췄다.

시장 상승기와 횡보기, 하락기에 각각 강점을 가진 전략을 조합해 대응력을 높이고, 수익률뿐 아니라 변동성과 최대낙폭(MDD), 회복력, 상관관계 등을 종합적으로 고려해 편입 사모펀드를 선정한다.

펀드는 역할에 따라 ▲절대수익과 하방 방어를 담당하는 'CORE Engine' ▲초과수익을 추구하는 'CORE+ Engine' ▲산업과 성장 테마에 투자하는 'SECTOR Engine' ▲유동성을 관리하는 'BUFFER Engine' 등 4개 엔진으로 구성된다.

CORE Engine에는 타이거자산운용투자일임과 라이프자산운용, 씨스퀘어자산운용이 편입된다. CORE+ Engine에는 구도자산운용과 머스트자산운용이 참여하며, SECTOR Engine과 BUFFER Engine은 다올자산운용이 운용한다.

이 상품은 설정일로부터 6개월 동안 삼성증권에서만 가입할 수 있다. 공모펀드 설정액이 4000억원에 도달하면 소프트 클로징을 실시해 신규 판매를 제한할 예정이다.

삼성증권 관계자는 "이번 상품은 접근이 어려웠던 우수 사모펀드를 하나의 공모펀드로 묶어 소액으로도 분산된 알파를 추구할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 차별화된 상품 라인업을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

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