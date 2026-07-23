플리토·웨인힐스 등 AI 기업, 李 대통령과 북미 방문 동행

AI 핵심 요약beta
- 이 대통령이 23일부터 미국 순방에 나섰다.
- 플리토·노타 등 AI 기업 경영진이 동행했다.
- 24일부터 샌프란시스코서 AI 협력 논의했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 23일부터 시작되는 미국 순방 일정에 플리토, 웨인힐스브라이언트, 노타, 뉴엔AI 등 인공지능(AI) 기업 경영진이 동행한다. 센드버드, 몰로코 등 미국 소재 한국인 창업 AI 기업도 참여한다.
이번 순방은 과학기술정보통신부, 중소벤처기업부 등 관계부처 추천으로 참여 명단에 포함된 것으로 알려졌다.
이 대통령은 24일(현지시간)부터 25일까지 북미 샌프란시스코에서 AI 리더 및 벤처 투자자들을 만날 예정이다. AI 투자와 협력 분야에서 성과를 도출한다는 구상이다.
이 자리에는 다리오 아모데이 앤트로픽 경영자(CEO), 샘 올트먼 오픈AI CEO, 젠슨 황 엔비디아 CEO 등 빅테크 대표와 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 등 국내 주요 대기업 총수들도 참석할 예정이다.
이 대통령은 '대체 불가 대한민국'으로 도약하겠다는 의지와 협력 비전을 담은 AI 선언을 발표할 계획이다. 국내 기업과 빅테크 기업 등의 AI 기술 전략 및 투자 계획을 공유하고 AI 공동 발전을 위한 협력 방안을 논의한다.
whitss@newspim.com