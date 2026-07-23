대신송촌문화재단, 서울아산병원에 암 치료환경 개선 발전기금 전달

AI 핵심 요약beta
- 대신송촌문화재단이 23일 서울아산병원에 암 치료환경 개선 발전기금을 전달했다.
- 이번 후원은 암환우 치료환경 개선과 의료 인프라 확충을 위한 사회공헌 활동으로 마련됐다.
- 재단은 어린이병원·연구원 후원 등 의료·교육·문화 분야에서 지속적인 나눔을 이어가겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신파이낸셜그룹 산하 대신송촌문화재단이 서울아산병원에 암 치료환경 개선을 위한 발전기금을 전달했다. 재단은 암 치료 인프라 확충과 환자 중심 의료환경 조성을 지원하며 의료 분야 사회공헌 활동을 이어간다는 계획이다.
대신송촌문화재단은 서울아산병원에 암환우를 위한 치료환경 개선 발전기금을 전달했다고 23일 밝혔다.
전달식에는 이어룡 대신파이낸셜그룹 회장과 박승일 서울아산병원장 등이 참석했다. 이어 회장은 발전기금을 직접 전달하며 암 치료 환경 개선과 의료 발전을 위한 지원 의지를 밝혔다.
이번 후원은 암환우들이 보다 나은 환경에서 치료받을 수 있도록 의료 인프라 확충과 치료환경 개선을 지원하기 위해 마련됐다.
대신송촌문화재단은 2021년 서울아산병원과 인연을 맺은 이후 어린이병원 발전기금 지원과 아산생명과학연구원 후원 등 네 차례에 걸쳐 의료 발전과 연구환경 개선을 위한 지원을 이어왔다. 이번 발전기금 전달도 국내 의료 인프라 확충과 환자 중심 치료환경 조성을 위한 사회공헌 활동의 일환이다.
이어룡 대신파이낸셜그룹 회장은 "암 치료는 환자와 가족 모두에게 긴 여정인 만큼 이번 후원이 치료 과정에 작은 힘과 희망이 되길 바란다"며 "생명을 살리는 의료 발전은 우리 사회가 함께 만들어가야 할 가치인 만큼 앞으로도 의료 발전과 환자 지원을 위한 나눔을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.
한편 대신송촌문화재단은 대신파이낸셜그룹의 사회공헌 활동을 담당하는 공익재단으로 의료와 교육, 문화 등 다양한 분야에서 사회공헌 활동을 펼치고 있다.
plum@newspim.com