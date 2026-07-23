영양군, 4개 분야 정책보좌관 위촉...정책 전문성 강화

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산림·문화관광·AI·미래산업·재난방재 분야

[영양=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영양군이 산림, 문화관광, AI, 방재 등 4개 분야 전문가를 정책 보좌관으로 위촉하고 군정 정책 전문성을 강화했다.

23일 영양군에 따르면 오도창 군수는 이날 집무실에서 민선 9기 정책 보좌관 위촉식을 열고 산림, 문화관광, AI·미래산업, 재난 방재 분야 민간 전문가 4명을 정책 보좌관으로 위촉했다.

오도창 경북 영양군수(가운데)가 23일 산림, 문화관광, AI, 방재 등 4개 분야 전문가를 정책보좌관으로 위촉한 후 기념촬영하고 있다.[사진=영양군]2026.07.23 nulcheon@newspim.com

정책 보좌관 제도는 인구감소 대응과 미래산업 발굴 등 지역 현안에 전문적으로 대응키 위해 민선 9기들어 처음 도입됐다.

행정 내부의 시각에 민간 전문가의 현장 경험과 전문 지식, 폭넓은 인적 네트워크를 더해, 주요 정책의 완성도를 높이고 현안 사업 추진에 새로운 동력을 확보한다는 취지다.

이날 위촉된 정책 보좌관들은 각자의 전문 지식과 경험을 바탕으로 군정 주요 정책과 현안 사업에 대한 자문을 맡는다. 또 신규 정책과 전략사업 발굴, 국·도비 확보와 공모사업 대응, 중앙부처·국회 등 관계 기관과의 협력, 분야별 전문가 및 유관 기관 연계 등을 지원할 예정이다.

영양군은 정책 보좌관의 자문이 일회성 의견 제시에 그치지 않도록 주요 현안과 사업 추진 상황을 수시로 공유하고 현장 방문과 관계 부서 회의, 분야별 자문 등을 통해 정책 수립 단계부터 사업 추진 과정까지 긴밀하게 협력할 계획이다.

자문 결과를 신규 시책과 민선 9기 공약 사업, 국·도비 건의사업 등에 적극 반영하고 중앙부처 협의와 공모사업 대응에도 정책 보좌관을 적극 활용할 방침이다.

오도창 영양군수는 "지역이 직면한 과제는 갈수록 복잡해지고 있으며 행정의 노력만으로는 해결하기 어려운 부분도 많다"며, "정책 보좌관들이 행정에서 미처 보지 못한 부분을 짚어주고 현안을 풀어가는 데 실질적인 도움을 주길 기대한다"고 말했다.

한편 이번에 위촉된 정책 보좌관은 비상임 명예직으로 향후 2년간 군정 전반에 대한 자문과 정책 제언 등의 업무를 수행하게 된다.

nulcheon@newspim.com