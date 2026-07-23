SKT, AI 데이터센터 전문회사 'SK하이퍼' 신설…2030년까지 7500억 출자

AI 핵심 요약beta
- SK텔레콤은 23일 AI 데이터센터 자회사 SK하이퍼를 설립해 2030년까지 7500억원을 투자하기로 했다.
- SK텔레콤은 SK하이퍼를 100% 자회사로 두고 2035년까지 15GW 규모 데이터센터를 울산·충청·서남권에 구축할 계획이다.
- 초대 대표이사 정석근은 AI 데이터센터 통합추진단을 겸임하며 SK그룹의 아시아 AI 인프라 허브 청사진을 구체화하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= SK텔레콤이 인공지능(AI) 데이터센터 사업을 전담할 자회사 'SK하이퍼'를 설립하고 2030년까지 7500억 원을 투자하기로 결정했다.
SK텔레콤은 23일 이사회에서 이를 의결했다. SK하이퍼는 AI 데이터센터 구축에 필요한 부지 확보, 변전소 구축·운영, 고객 유치 등을 담당한다.
SK텔레콤은 SK하이퍼를 100% 자회사로 두고 2030년까지 필요에 따라 분할 출자할 계획이다. 중장기적으로 15GW 규모의 데이터센터 구축을 목표로 한다.
1단계로 2029년까지 5GW 규모의 데이터센터를 단계적으로 개설한 뒤 시장 수요를 고려해 2035년까지 총 15GW 규모로 확대할 예정이다. 울산에 GW급 규모의 클러스터를 시작으로 충청권과 서남권에도 추가로 구축한다.
SK하이퍼의 초대 대표이사로는 정석근 SK텔레콤 AI CIC장이 선임됐다. 정 대표는 CEO 직속 'AI 데이터센터 통합추진단'의 단장을 겸임하며 그룹의 AI 역량을 통합 추진한다.
정석근 SK하이퍼 대표이사는 "SK하이퍼는 SK그룹의 '아시아 AI 인프라 허브' 청사진을 현실로 구체화하는 역할"이라며 "체계적이고 빠른 실행을 통해 핵심 인프라와 고객을 확보하고 대한민국의 AI 3대 강국 도약에 기여할 것"이라고 말했다.
origin@newspim.com