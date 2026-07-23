한국, APEC서 '포용적 AI 전환' 제안…류제명 과기부 차관 "AI 혁신 생태계 구축·적극 공유"

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 과학기술정보통신부는 류제명 제2차관이 23일 중국 청두에서 열린 '2026 아시아태평양경제협력체(APEC) 디지털·인공지능(AI) 장관회의'에 한국 수석대표로 참석했다고 밝혔다.

이날 회의에서는 디지털·AI 기술을 활용한 경제성장과 디지털 연결성 확대, 디지털 포용, 안전하고 신뢰할 수 있는 디지털 환경 구축 방안이 논의됐다. 참석국들은 디지털 전환과 포용적 성장을 위한 협력 방향을 담은 장관선언문도 채택했다.

한국 정부는 제조·농업·물류·돌봄 현장에 적용하는 '피지컬 AI' 전략을 제시했다. 그래픽처리장치(GPU)와 데이터, 차세대 통신망을 연결한 'AI 고속도로'를 구축해 AI를 실질적인 생산성 향상으로 이어가겠다는 구상이다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 23일(현지시간) 중국 청두에서 열린 '2026 APEC 디지털·AI 장관회의'에 참석한 모습[사진=과학기술정보통신부]

류 차관은 AI가 단순한 소프트웨어 기술을 넘어 산업의 생산방식을 바꾸는 '생산혁명'으로 이어지고 있다고 강조했다.

핵심은 AI 고속도로다. 정부는 첨단 GPU 확충과 국가 데이터 통합 플랫폼, 분야별 데이터 스페이스 구축, 6세대 이동통신(6G)과 AI 기반 무선접속망(AI-RAN) 고도화를 연계해 AI 인프라를 구축할 계획이다.

국가 간 AI 격차 해소도 주요 의제로 제시됐다. 한국은 지난해 채택을 주도한 'APEC AI 이니셔티브'를 바탕으로 국제기구와 개발은행, 민간기업이 참여하는 '글로벌 AI 허브' 구축을 추진할 계획이다.

류 차관은 "AI의 잠재력을 현실의 생산성과 혁신으로 연결하려면 피지컬 AI와 이를 뒷받침하는 컴퓨팅·데이터·네트워크 인프라가 함께 발전해야 한다"며 "AI의 포용적 확산을 위한 협력을 지속해나갈 것"이라고 강조했다.

과기정통부는 앞으로 APEC AI 이니셔티브의 이행과 역내 AI 혁신 생태계 조성, 보편적이고 실효성 있는 디지털 연결성 강화를 위한 협력을 지속할 계획이다.

wideopen@newspim.com