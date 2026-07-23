조현, ARF에서 남북 평화공존 노력 설명하며 北 호응 촉구

"정부의 진정성 있는 대화·협력 노력에 호응 기대"

北 참여하는 유일 역내 안보협의체...2년 연속 불참

향후 10년 협력 방향 담은 '마닐라 행동계획' 채택

[마닐라=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 조현 외교부 장관이 27개국 외교장관이 참석한 아세안지역안보포럼(ARF)에서 이재명 정부의 한반도 평화와 안정을 위한 남북 평화 공존 노력을 소개하면서 북한의 호응을 촉구했다.

필리핀 마닐라에서 열리고 있는 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합) 관련 외교장관회의에 참석 중인 조 장관은 23일 ARF에서 "한반도 평화와 안정은 역내 안보와 번영의 필수 과제"라며 "우리 정부는 평화롭게 공존하고 함께 성장하는 한반도를 구현하기 위해 일관되게 노력하고 있다"라고 말했다.

조현 외교부 장관이 23일 필리핀 마닐라의 국제컨벤션센터에서 열린 아세안지역안보포럼(ARF)에서 발언하고 있다. [사진=외교부] 2026.07.23

조 장관은 이어 "이러한 노력은 어느 한쪽의 의지만으로는 결실을 맺을 수 없는 만큼 북한이 우리 정부의 진정성 있는 대화와 협력 노력에 호응해 주기를 기대한다"라고 밝혔다. 조 장관은 "남북이 함께 참여하는 유일한 역내 다자안보협의체인 ARF가 한반도 평화와 안정을 위해 건설적 역할을 다 해주기를 기대한다"고 말했다.

ARF는 아세안 11개국과 남·북·미·중·일·러·유럽연합(EU)·인도·호주 등 모두 27개국이 참석하는 장관급 협의체다. 북한이 참여하고 있는 역내 유일의 다자 안보회의이기도 하다. 하지만 북한은 지난해 말레이시아에서 열린 ARF에 이어 이번에도 대표단을 보내지 않고 2년 연속 불참했다.

각국 장관들은 북한의 핵·미사일 개발이 지속되는 것에 대해 우려를 표하면서도, 한반도 비핵화 및 모든 유엔 안보리 결의 준수 필요성을 강조했다. 또 북한의 대화 복귀와 한반도 긴장완화를 위한 노력의 중요성을 언급했다.

회의에서는 한반도 문제를 비롯해 남중국해와 미얀마 정세 등 역내 안보 현안이 폭넓게 논의됐다. 회의에 참석한 외교부 당국자는 "다수 국가가 규범에 기반한 국제질서 유지와 대화를 통한 분쟁 해결의 중요성을 강조했다"고 전했다.

이날 회의에서는 향후 10년간 ARF의 협력 방향을 제시하는 '마닐라 행동계획'이 채택됐다. 조 장관은 ARF가 그동안 신뢰 구축과 예방외교, 대화와 협력 강화에 기여해 온 점을 평가하면서 마닐라 행동계획에 대한 정부의 지지 의사를 밝혔다.

opento@newspim.com