박용선 포항시장 "핵심 현안 속도감 있게 추진하라"

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23일 첫 확대간부회의 주재…"민생회복·폭염·풍수해 대비 철저기할 것"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 경북 포항시장이 현안 사업의 속도감 있는 추진과 시민 체감 성과 도출을 위한 적극 행정을 주문했다. 23일 주재한 첫 확대 간부회의 자리에서다.

박 시장은 이날 시청 대회의실에서 민선 9기 첫 확대 간부 회의를 주재하고 주요 시정 현안을 점검하며 이같이 말했다.

박용선 경북 포항시장이 23일 시청 대회의실에서 민선9기 첫 확대간부회의를 주재하고 있다.[사진=포항시]2026.07.23 nulcheon@newspim.com

이날 회의는 여름철 우수기에 대비한 태풍, 호우 등의 풍수해 대비 종합 대책에 대한 안전총괄과의 테마 보고를 시작으로 부서별 주요 업무 추진 현황을 공유하고 하반기 역점 사업의 추진 계획과 협업 방안을 논의했다.

포항시는 최종 목표인 '인명 피해 제로화'를 위해 24시간 재난 상황 총괄 관리제를 확립하고 지역 공동체 중심의 취약계층 보호망을 구축·가동할 계획이다. 또 인명 피해 우려 지역에 대한 철저한 사전 대비를 통해 신속한 통제·대피를 위한 기준을 확립할 방침이다.

박 시장은 2027년 국비 확보를 위한 총력 대응 체계에 돌입할 것을 강조했다. 또 신산업 육성과 주요 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 중앙 부처와의 네트워크를 활용해 전략적으로 대응할 것을 주문했다.

민생 경제의 체계적 회복 대책 마련을 지시하고 극심한 폭염에 대비한 재해구호 종합대책을 강화해 온열 질환 관련 건강 관리 사업에 집중할 것을 당부했다.

박 시장은 또 성공적으로 개최된 2026 세계 녹색 성장 포럼(WGGF) 성과를 바탕으로 2028년 세계 제조업 포럼(WMF) 포항 유치에도 속도를 낼 것을 강조했다.

포항시는 최근 WMF 관계자와 간담회를 갖고 유치 방안을 협의하고 POEX를 중심으로 국제 행사 인프라를 확충해 글로벌 제조 혁신 중심 도시 기반을 마련한다는 방침이다.

박용선 포항시장은 "하반기는 민선 9기 밑그림을 그리고 시정의 방향을 결정하는 중요한 시기"라고 강조하고 "공직자 모두가 기본과 청렴을 바탕으로 현장에서 답을 찾는 행정을 실천하고 민생 경제 회복과 국비 확보, 미래 산업 육성 등 핵심 현안을 속도감 있게 추진해 시민이 체감하는 성과를 만들어 달라"고 당부했다.

nulcheon@newspim.com