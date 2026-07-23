주말 기점 장마 '끝'…다음주 전국 '폭염·열대야'

24~25일 수도권·강원 중심 장맛비…강약 반복

26일 중부·전북·경북에 다소 강한 비…수도권·강원 27일까지

장마 끝나도 국지성 호우 가능성…다음 주 폭염·열대야 전국 확대

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 돌아오는 주말을 기점으로 장마가 끝나고 다음주부터 폭염과 열대야가 이어질 전망이다.

기상청은 23일 정례브리핑에서 "오는 24~25일 수도권과 강원도를 중심으로 비가 강약을 반복하며 내리겠다"며 "26일에는 중부지방과 전북·경북권에 다소 강한 비가 내리고 수도권과 강원도는 27일까지 비가 이어질 전망"이라고 예보했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이번 주말을 기점으로 장마가 끝날 것으로 예상되는 가운데 다음주부터는 폭염과 열대야가 전국으로 확대될 전망이다. 사진은 양산을 쓰고 이동하고 있는 시민들의 모습. [사진=뉴스핌DB]

현재 중부지방은 정체전선(장마전선)에서 발달한 비구름대 영향을 받고 있다. 이날 수도권과 강원도에는 오후까지 시간당 20~30mm, 서해5도와 강원북부에는 80mm 이상 많은 비가 내리는 곳도 있겠다. 경상권, 제주도 등 남부지방에는 남서쪽에서 유입되는 고온다습한 공기 영향으로 낮 동안 소나기가 내리는 곳도 있겠다.

비는 주말까지 이어지겠다. 금요일인 오는 24일 수도권과 강원도에 20~60㎜, 충청 이남에 5~40㎜ 비가 내리겠다. 토요일인 오는 25일에는 정체전선이 다소 약해지면서 수도권과 강원도에 5~40㎜, 충청 이남에는 5~40mm 비가 내리겠다.

일요일인 오는 26일에는 정체전선이 소폭 남하하면서 중부지방과 전북·경북권을 중심으로 비가 내리겠다. 수도권과 강원영서 지역에는 27일까지 비가 이어질 전망이다.

이번 장마는 오는 26~27일 사이 끝날 것으로 예상된다. 제주도는 지난 19일부터 장마가 종료됐다. 오는 28일부터는 전국이 북태평양고기압 영향권에 들면서 대체로 구름 많은 날씨를 보이겠다.

다만 장마가 끝났다고 해서 집중호우가 더이상 발생하지 않는 것은 아니다.

기상청은 "북태평양고기압이 북상하면 한반도에 고온다습한 공기가 유입되고 대기 불안정이 강해져 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 소나기가 내릴 수 있다"며 "국지적으로 매우 강한 비가 내릴 가능성이 있는 만큼 주의해야 한다"고 당부했다.

장마가 끝난 다음주부터는 현재 충청 이남을 중심으로 나타나는 폭염과 열대야가 점차 전국으로 확대되겠다. 다음 주 후반에는 상층의 티베트고기압과 중·하층의 북태평양고기압이 동시에 한반도에 영향을 주면서 전국 대부분 지역에 본격적인 무더위와 열대야가 나타날 전망이다.

jason14@newspim.com