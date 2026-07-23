농진청, 기후위기 적응대책 3년 연속 '우수' 성과

AI 핵심 요약beta
- 농촌진흥청이 23일 국가 기후위기 적응대책 평가에서 3년 연속 우수사례로 선정됐다고 밝혔다.
- 농진청은 이상기상 피해 저감 기술과 과수 전용 동해 예방 페인트 등으로 국민체감형 성과를 인정받았다.
- 농진청은 제4차 국가 기후위기 적응 대책에서 기후적응형 신품종 개발과 농업위성 기반 작황 관측 등 15개 이상 핵심 과제에 참여할 예정이다.
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과수 동해 예방 기술 성과
농업위성·AI 활용 대응 확대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 농촌진흥청이 정부의 국가 기후위기 적응대책 평가에서 3년 연속 우수사례로 선정됐다.
농진청은 국가기후위기대응위원회가 실시한 '제3차 국가 기후위기 적응 강화대책(2023~2025)' 점검 평가에서 우수사례로 선정됐다고 23일 밝혔다.
이번 평가에서는 전체 275개 추진 과제 가운데 '국민체감형' 3건과 '부처 추천' 3건 등 모두 6건이 우수과제로 선정됐다. 농진청은 국민체감형 부문에서 성과를 인정받았다.
농진청은 2023년 아열대 작물 품종 육성, 2024년 기후적응형 우수 품종 개발에 이어 올해는 이상기상 피해 저감 기술 개발로 3년 연속 우수사례를 배출했다.
특히 올해 우수사례로 선정된 '과수 전용 동해 예방 페인트'는 기존 제품보다 차단열 성능과 신장률을 높여 겨울철 나무껍질의 온도 편차를 줄이는 효과를 입증했다. 이 기술은 주요 과수의 이상기상 피해 원인을 분석하고 고온장해 미세살수 시스템, 온도하강 기능성 봉지 등과 함께 개발한 피해 저감 기술 가운데 하나다.
농진청은 올해부터 시작된 '제4차 국가 기후위기 적응 대책(2026~2030)'에서도 15개 이상의 핵심 과제에 참여한다. 주요 과제는 ▲농업생태계 기후변화 영향 모니터링 ▲농업위성 기반 농작물 작황 관측 ▲기후 적응형 신품종 개발 ▲농업인 온열질환 예방 ▲농업 기상·기후 예측 시스템 고도화 등이다.
김지성 농진청 연구개발과장은 "기후위기 상황에서 현장 맞춤형 기술 개발은 식량안보와 직결된다"며 "농업위성과 AI 등 첨단 인프라를 활용해 기후변화에 회복탄력성 있는 농업 생태계를 구축하겠다"고 강조했다.
rang@newspim.com