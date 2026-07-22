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정부, AI로 응급실 미수용 막는다…'공공의료AI 고속도로'로 72개 책임의료기관 '연결'

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  • 정부는 22일 'AI 기본의료 전략'을 발표하며
  • 응급 통합 AI 플랫폼·AX 바우처·건강비서 등으로
  • 2029년까지 공공의료AI 고속도로 72곳을 연결해

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의료 AI 3대 전략·10대 정책과제 발표
동네 보건소·의원에 'AI 패키지' 보급
'공공의료AI 고속도로'로 격차 '해소'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정부가 지역·필수·공공의료 공백을 해소하기 위해 보건의료 분야에 AI(인공지능) 기술을 전면 도입한다. 환자가 처치가 가능한 응급실을 찾지 못해 병원을 전전하는 응급실 미수용 문제를 해결하기 위한 '응급 통합 AI 플랫폼(가칭)'을 확산한다.

병원별 AI 활용 격차를 해소하기 위해서는 보건소·보건지소 등 지역보건의료기관에 진료·행정·건강관리를 보조하는 AI 패키지를 도입하고 필수의료과 의원에 바우처 제도를 도입한다. 2029년까지 전국 권역·지역 책임의료기관 72곳이 최첨단 AI 솔루션을 활용하도록 '공공의료 AI 고속도로'도 구축해 연결한다.

정부는 22일 지역·필수·공공의료 공백을 해결하기 위한 보건의료 AI 대전환 계획을 담은 'AI 기본의료 전략'을 발표했다.

◆ 정부, 필수 의료 취약지에 '일차의료 AX 바우처' 지원…'응급 통합 AI 플랫폼' 구축

정부는 국민이 일상에서 체감할 수 있는 AI 의료 혁신을 추진한다. 그동안에는 의료진이 부족해 취약지 주민에 대한 건강관리 공백과 수도권 병원 쏠림 현상이 일어났다. 복지부는 AI를 통해 지역의 부족한 의료진과 의료 역량을 강화해 지역 공공병원도 수도권 병원 수준으로 진료할 수 있도록 한다.

'응급 AI 통합 플랫폼' 환자 이송단계별 도식도 [자료=보건복지부]

이를 위해 복지부는 내년부터 전국 보건소·보건지소 등 지역보건의료기관에 진료·행정·건강관리를 보조하는 AI 패키지를 도입한다. 취약지에 있는 필수 진료과목(내과·외과·산부인과·소아청소년과·AI 가정의학과) 의원에는 '일차의료 AX 바우처'를 제공한다. 이를 통해 취약지 거주 주민들도 AI 기반의 신속하고 정확한 진단과 치료를 받을 수 있도록 지원할 계획이다.

섬이나 산간지역 등 의료진이 부족한 지역은 재택 방문간호사가 AI를 활용해 원격지 의사와 비대면 협진을 추진할 수 있도록 지원한다. '지역사회 일차의료 혁신 시범사업'과 연계한 만성질환 관리 등은 AI를 활용해 환자 문진 결과를 자동으로 요약하고 개인 맞춤형 건강관리 서비스 등을 제공한다.

응급 시 골든타임도 확보된다. 구급차가 환자를 받아줄 적정 병원을 찾지 못하는 '응급실 미수용' 문제를 해소하기 위해 구급대 이송부터 적정 병원 선정까지 실시간으로 AI를 활용하는 '응급 통합 AI 플랫폼(가칭)' 실증·확산을 추진한다.

의식 소실 등 응급환자가 자신의 정보 열람에 대한 의사결정이 어려운 경우를 대비해 사전 동의가 된 가입자에 한해 응급의료진이 '나의건강기록' 열람을 허용하는 방안도 검토된다. 구급일지·간호 초기 평가 등 응급환자 데이터를 기반으로 응급환자를 모니터링하고 병원 자원의 효율적 배정을 돕는 '응급실 특화 임상 의사결정 지원시스템'도 개발된다.

전국 어디든 적정 병원을 찾을 수 있도록 '응급의료 정보망'도 고도화된다. 이 제도는 실시간 이송 정보와 병원별 배후 진료역량을 평가·분석한다. 통합형 응급의료 정보 서식을 기반으로 119 구급상황 센터, 중앙응급의료센터, 응급의료기관 간 실시간 정보교류 체계도 구축된다.

병원을 옮길 때마다 광디스크(CD)로 의료영상을 복사하고 중복 촬영이 빈번했던 불편도 해소된다. '나의 건강기록'을 기반으로 병원 간 진료정보가 공유되고 환자가 원할 경우 이해하기 어려운 진료기록, 처방전 등을 요약하고 해석하는 '국민 AI 건강비서'가 도입된다.

진료기록을 기반으로 한 끊김없는 진료도 보장된다. 복지부는 표준화된 의료데이터를 기반으로 환자 전원 시 AI가 방대한 진료 기록을 요약·분석하도록 지원한다.

◆ 지역 공공병원에 '공공의료AI 고속도로' 깔린다… 2029년까지 책임의료기관 72곳 연결

AI 전환에 한계가 있던 지역 공공병원 지원도 강화된다. 지역 공공병원은 영상판독, 의무기록 생성 등에 AI를 이용할 수 있는 최첨단 AI 플랫폼을 활용하는 '공공의료AI 고속도로'와 연결된다. 올해 하반기부터 권역 책임의료기관 3곳과 지역 책임의료기관 6곳을 시작으로 2029년까지 책임의료기관 72곳 전체를 '공공의료AI 고속도로'와 연계한다.

'응급 AI 통합 플랫폼' 환자 이송단계별 도식도 [자료=보건복지부]

방문부터 귀가까지 환자가 경험하는 병원의 모든 서비스를 AI로 제공하는 'AI 지능형 병원정보시스템(가칭)'도 개발한다. 이 시스템은 AI 기반으로 진료, 간호, 수술, 원무 등 원내 의료서비스 전반을 재설계한다.

의료 현장에 AX 선도모델을 구현하는 권역별 'AI 특화병원' 구축을 위한 시범사업도 추진된다. 시범사업은 ▲진단·관리·예후예측 등 상용 AI(10종) ▲지역 협진을 위한 환자 기록 기반의 의뢰·회송·전원 문서 자동 생성 AI(5개 의료기관) ▲AI 회진·간호 차트 등 업무 효율화 기술(9종)를 통합 구현한다.

AI 의료혁신을 지속적으로 하기 위해 AI 기반 의료서비스에 대한 적정 보상도 추진한다. 개별 AI 의료 기술의 사용에 보상하는 현행 방식에 더해 AI 기술의 의료 성과를 평가·보상하는 체계 등을 폭 넓게 검토할 방침이다. 지역 국립대병원 연구개발(R&D) 투자도 확대하고 바이오헬스케어, 로봇 등 지역 특화사업과 연계해 AI 확산을 지원한다.

안전성 관리 방안도 마련한다. 올해 하반기 내 의료 AI 윤리 지침(가이드라인)을 마련하고 민간 클라우드 사용 요구와 데이터 민감성을 고려해 '보건의료 보안 가이드라인(가칭)'을 마련한다.

인력 확보를 위해서는 AI와 바이오헬스 분야 해외 우수 연구자를 유치한다. 국내 우수 인재 양성 등을 통한 AI 융합 전문 인력 유치·양성 체계도 마련한다.

정은경 복지부 장관은 "AI는 지역·필수·공공의료의 공백을 메우고 국민의 생명을 지키는 도구"라며 "지역·필수·공공의료의 공백을 해소하기 위해 관계부처와 함께 'AI 기본의료 전략'을 차질 없이 이행하겠다"고 강조했다.

배경훈 국가인공지능전략위원회 부위원장 겸 과기부총리는 "AI 기본의료 전략은 모두의 AI와 함께 AI 기본사회 구현의 중요한 핵심과제 중 하나"라며 "이해관계자 간의 소통과 조율을 통해 속도감 있는 정책 실행에 기여해 나가겠다"고 했다.

sdk1991@newspim.com

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