코스맥스펫, 증평 신공장 가동…생산 공간 4배 확대

AI 핵심 요약beta
- 코스맥스펫이 22일 증평2일산단에 400억원 투자해 신공장 가동을 시작했다
- 신공장은 생산공간을 4배 확대하고 양갱·스퀴즈겔 등 신규 제형 설비를 확충해 맞춤형 반려동물 제품 생산 역량을 높였다
- 분말 라인에 의약품 수준 관리 시스템을 도입하고 독점 임상·특허 소재를 활용해 영양보조·펫뷰티 사업을 확대할 계획이다
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양갱·스퀴즈겔 등 신규 제형 확대…국내외 고객사 수요 공략
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 코스맥스그룹의 반려동물 헬스·뷰티 ODM 기업 코스맥스펫이 충북 증평 신공장 가동에 들어갔다. 기존 공장보다 생산 공간을 4배 이상 확대해 반려동물 건강관리 제품의 개발·생산 수요에 대응한다.
22일 코스맥스펫은 증평2일반산업단지에 400억원을 투자해 영양보조제품과 간식형 기능성 제품에 특화된 생산기지를 구축했다고 밝혔다. 제품 기획과 원료 제안, 제형 개발, 생산, 품질관리까지 이어지는 통합 ODM·OEM 역량도 강화한다.
신공장에는 캡슐·펠릿·정제 등 기존 제형뿐 아니라 양갱 타입과 스퀴즈겔, 액상드롭 등 신규 설비가 확충됐다. 반려동물의 연령과 기호, 급여 편의성, 기능성에 따라 고객사에 맞춤형 제형을 제안할 수 있게 됐다.
분말 생산라인에는 인체용 의약품 수준의 제조환경 관리 시스템을 도입해 생산성과 품질 안정성을 높였다. 코스맥스펫은 30여개의 독점 반려동물 임상 소재와 피부·피모 관리용 특허 소재를 활용해 영양보조제품부터 펫뷰티 제품까지 사업 영역을 확대할 계획이다.
진호정 코스맥스펫 대표는 "증평 신공장은 제형 경쟁력과 품질 안정성을 강화하기 위한 전문 생산기지"라며 "독점 소재와 제품 개발 역량을 바탕으로 국내외 고객사의 수요에 적극 대응하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com