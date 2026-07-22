씨피시스템, 인도 전동화 부품공장 로봇 설비에 '로보웨이' 공급

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신규 생산라인 구축 일정 맞춰 고청정 케이블체인 제품 인도

로봇 암 구간 케이블·호스 보호, 라인 증설 시 추가 공급 기대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 씨피시스템이 글로벌 자동차 부품 기업의 인도 전동화 부품공장 로봇 자동화 설비에 케이블 보호 제품 '로보웨이'를 공급하고 있다.

씨피시스템은 해당 부품사의 인도 공장에 구축되는 신규 전동화 부품 생산라인에 로보웨이를 비롯한 고청정 케이블체인 제품군이 적용됐다고 22일 밝혔다.

제품 공급은 현지 자동화 설비 구축 일정에 맞춰 진행되고 있다. 씨피시스템은 설비 구축 속도에 따라 제품을 순차적으로 인도하고 있으며, 향후 생산라인 증설과 설비 고도화가 진행되면 추가 공급이 가능할 것으로 보고 있다.

씨피시스템 로고. [사진=씨피시스템]

로보웨이는 다관절 로봇과 자동화 장비가 반복적으로 움직이는 구간에서 케이블과 호스를 정렬하고 외부 충격이나 마찰로부터 보호하는 제품이다.

로봇 암 구간은 꺾임과 회전 동작이 반복돼 케이블 단선과 마모, 부품 간 간섭이 발생할 수 있다. 로보웨이는 해당 구간에서 케이블과 호스의 움직임을 제어하고 반복 구동에 따른 손상을 줄이는 용도로 사용된다.

씨피시스템은 이번 공급 과정에서 해당 자동차 부품사의 기술 기준과 검증 절차를 거쳤으며, 생산설비에 자사 제품 사양이 반영됐다고 설명했다. 회사는 이번 공급 실적을 향후 해외 전동화·로봇 자동화 생산라인 수주에 활용할 계획이다.

반도체 장비 분야에서도 고청정 케이블체인 제품 적용을 확대하고 있다. 씨피시스템은 반도체 생산라인 자동화 장비에 'G클린체인'과 로보웨이 등 케이블 보호 제품을 공급하고 있다.

회사는 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 설비 투자 계획에 따라 생산라인 자동화 장비용 고청정·고기능성 케이블 보호 제품의 수요가 늘어날 것으로 기대하고 있다.

씨피시스템 관계자는 "전동화 생산라인과 로봇 자동화 설비를 대상으로 케이블 보호 제품 공급을 확대하고 있다"며 "자동차 부품과 반도체 생산설비 적용 사례를 바탕으로 해외 공급망 진입을 추진할 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com