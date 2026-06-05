중앙선관위 "투표용지 부족 50곳 확인…투표 중지는 22곳"

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1만4288개 투표소 중 67곳 추가 송부…실제 부족 50곳

"사전투표율 증가로 감축 인쇄…지방선거는 50% 하한"



[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 중앙선거관리위원회가 6·3 지방선거 선거일 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사고와 관련해 전국 50개 투표소에서 실제 투표용지 부족이 발생한 것으로 파악됐다고 밝혔다. 이 가운데 잠시라도 투표가 중지됐다가 재개된 투표소는 22개로 집계됐다.

중앙선관위는 5일 브리핑을 통해 "현재까지 파악한 바에 따르면 투표용지가 부족해 추가로 송부한 투표소는 전국 1만4288개 투표소 중 67개소"라고 밝혔다.

지역별로는 서울 35개 투표소, 부산 8개 투표소, 대구 7개 투표소, 인천 6개 투표소, 울산 3개 투표소, 경남 8개 투표소에 투표용지가 추가 송부됐다. 서울 송파구가 15개 투표소로 가장 많았다.

[과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 노태악 선거관리위원장이 5일 오후 경기 과천시 중앙선거관리위원회에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 2026.06.05 ryuchan0925@newspim.com

◆"투표용지 감축 인쇄 필요성 내부 의견 있었다"

이 가운데 실제 투표용지가 부족했던 투표소는 송파구 14개를 포함해 50개로 파악됐다. 전체 투표소 1만4288개 중 0.35% 수준이다. 투표용지 부족으로 투표자가 대기한 투표소는 서울 19개와 인천 3개로 총 22개였다.

중앙선관위는 투표용지를 100% 인쇄하지 않고 선거인수의 50%를 기준으로 감축 인쇄한 배경에 대해 "최근 선거에서 지속적으로 사전투표율이 증가함에 따라 사전투표율이 높은 지역은 투표용지가 과다하게 남는 경향이 있었다"고 설명했다.

이어 "회수·보관·폐기 과정을 고려할 때 선거일 투표소에서 사용하는 투표용지를 감축해 인쇄할 필요성이 있다는 내부 의견이 있었다"고 말했다.

중앙선관위에 따르면 9회 지방선거 종합관리지침과 사무편람에는 예상 사전투표율과 최근 선거 투표율을 감안해 축소 인쇄할 필요가 있다고 인정되는 경우 시·군·구선관위 의결로 인쇄 매수를 결정할 수 있도록 했다.

대통령선거와 국회의원선거는 선거인수의 60%, 지방선거는 50%를 하한으로 산정할 수 있도록 했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 5일 오후 3시 50분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 개표소에 시민들이 몰려들며 "재선거"를 연호하고 있다. 2026.06.05

◆"투표지 부족 발생 때 구체적 이송 절차 마련 못해"

중앙선관위는 송파구 사례에 대해 "선거일 투표용지 인쇄 매수를 선거인수 기준 50%, 일부 투표소는 60% 기준으로 인쇄했다"며 "사전투표율이 23.3%였기 때문에 총 선거인수 기준으로 73.3% 정도를 인쇄한 것으로 볼 수 있다"고 설명했다.

그러면서 "최종 투표율이 66% 정도인 점을 감안할 때 송파구 전체로는 투표용지가 부족하지 않았지만 관내 146개 투표소마다 선거일 투표자 수에 편차가 있어 일부 투표소의 투표용지가 모자랐던 것으로 판단된다"고 말했다.

또 중앙선관위는 "투표용지 부족 상황이 발생했을 때 투표용지를 이송하는 구체적 절차를 마련하지 못해 미흡했던 부분에 대해 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "관내 투표소별 선거인 수와 사전투표 결과, 선거일 투표 진행 상황을 감안하지 못해 투표용지 부족 상황이 발생했다"며 "투표용지 인쇄 매수 산정 기준과 절차를 전반적으로 재점검해 재발 방지 대책을 수립하겠다"고 말했다.

중앙선관위는 향후 투표록 전수조사 등을 통해 추가 사항이 있는지 확인하고 진상규명위원회 조사를 통해 사고 원인과 책임 소재를 밝힐 방침이다.

oneway@newspim.com