청와대, 노태악 사퇴에 "무겁게 받아들여…엄정한 후속조치 해야"

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노태악 "투표지 부족 사태 책임지고 물러나겠다"

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 청와대는 5일 노태악 중앙선거관리위원장과 허철훈 사무총장의 사의 표명에 "무겁게 받아들인다"고 입장을 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 "중앙선거관리위원회는 선거 과정에서 국민께 끼친 큰 우려에 대해 국민께서 납득할 수 있는 충분한 소명과 엄정한 후속 조치를 해야 마땅하다"며 "선거 관리 전반에 대한 점검과 제도 개선 또한 책임 있게 조치해 국민 신뢰를 회복해야 할 것"이라고 주문했다.

[과천=뉴스핌] 류기찬 기자 = 노태악 선거관리위원장이 5일 오후 경기 과천시 중앙선거관리위원회에서 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 대국민 사과를 하고 있다. 2026.06.05 ryuchan0925@newspim.com

노 위원장은 이날 6·3 지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 책임을 통감한다며 사퇴 의사를 밝혔다.

노 위원장은 이날 오후 경기 과천 중앙선관위에서 브리핑을 열고 "지난 6월 3일 실시된 9회 전국동시 지방선거 일부 지역의 투표소에서 발생한 투표용지 부족 사태로 국민께 심려를 끼쳐 송구스러운 마음을 금할 길이 없다"며 "선거 관리에 대한 국민의 신뢰를 훼손해 선거 과정에 대한 불신으로 이어지고 있는 상황에 대해 참담함과 함께 무한한 책임감을 느낀다"고 말했다.

그는 "투표 참여로 보여주신 지방자치에 대한 국민의 높은 관심과 적극적인 의사표시를 투표용지 부족 사태로 손상시켰다"며 "참정권이라는 국민의 소중한 권리를 침해하는 있어서는 안 될 일이 발생한 것에 대해서는 변명의 여지가 없다"며 고개를 숙였다.

그러면서 "가능한 신속하게 진상규명위원회를 설치해 투표용지 부족 사태가 발생하게 된 근본적인 원인과 문제점, 대응 과정을 파악하고 재발 방지를 위한 개선방안을 마련해 모든 결과를 소상히 밝히겠다"며 이번 사태 원인 규명과 재발 방지 대책 마련을 약속했다.

the13ook@newspim.com