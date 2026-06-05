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선관위 홍보영상 '홍어' 연상 그래픽 논란…민주당 "경위 밝혀야"

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  • 더불어민주당이 5일 선관위·KBS의 홍어 연상 그래픽 노출을 비판했다
  • 민주당은 호남 비하 상징 사용이 공공기관·공영방송의 심각한 혐오표현이라고 지적했다
  • 선관위·KBS에 진상 규명·책임 조치와 제작·검수 전반 설명을 요구하며 끝까지 감시하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 "지역 차별·혐오 표현 방치 안 돼" 강력 비판

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당이 5일 중앙선거관리위원회와 KBS가 호남 지역을 비하하는 표현물인 '홍어'를 연상시키는 그래픽 영상을 노출한 것에 대해 비판했다.

전진숙 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑에서 이와 관련해 선관위와 KBS에 대해 철저한 진상 규명과 책임 있는 해명을 촉구했다.

중앙선거관리위원회 공식 유튜브 채널에 게시된 '개표 참관인 안내' 홍보 영상에 홍어를 연상시키는 그래픽이 포함된 것으로 확인됐다. 이 영상은 KBS 자회사인 KBS N이 외주 제작 방식으로 제작했으며, KBS 개표방송에서도 함께 방영됐다. [사진=선관위 유튜브]

전 대변인은 "중앙선관위 공식 홍보영상에 호남 비하 상징인 '홍어'를 연상케 하는 그래픽이 사용됐다"며 "공공기관과 공영방송이 지역 차별과 혐오 표현에 대한 경각심 없이 콘텐츠를 제작·송출한 것은 매우 심각한 문제"라고 비판했다.

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논란이 된 영상은 선관위의 개표 참관인 안내 홍보영상으로, 등장인물이 한숨을 쉬는 장면에서 코와 입 주변에 물고기 형태의 그래픽이 삽입됐다. 민주당은 해당 그래픽이 온라인 커뮤니티 등에서 호남 비하를 상징하는 '홍어' 이미지를 연상시킨다고 보고 있다.

민주당에 따르면 해당 영상은 KBS 자회사인 KBS N이 제작에 관여했으며, KBS 지상파 개표방송을 통해 송출된 것으로 확인됐다.

전 대변인은 "선관위는 민주주의의 꽃인 선거를 공정하게 관리하는 헌법기관이고, KBS는 국민의 수신료와 세금으로 운영되는 공영방송"이라며 "두 기관 모두 민주주의에 대한 높은 감수성과 무거운 공적 책임을 가져야 한다"고 강조했다.

이어 "선관위와 KBS 모두 '의도가 없었다'는 해명만으로 끝낼 일이 아니다"라며 "문제의 본질은 공적 콘텐츠를 다루는 기관으로서 최소한의 검수 시스템조차 제대로 작동하지 않았다는 점"이라고 지적했다.

또 "오랜 기간 지역 차별과 혐오를 확산시켜 온 악의적 정치 코드가 민주주의를 지켜야 할 기관의 콘텐츠와 공영방송 화면에 노출된 것은 해당 지역 시민들에게 깊은 모욕감을 주는 일"이라며 "두 기관의 공공성이 얼마나 허술하게 관리되고 있는지를 보여준다"고 주장했다.

민주당은 선관위와 KBS가 논란의 경위를 투명하게 공개하고 책임 있는 조치를 취해야 한다고 요구했다.

전 대변인은 "소리 소문 없이 영상을 내리는 것으로 끝낼 일이 아니다"라며 "국민이 납득할 수 있도록 제작 및 검수 과정 전반에 대한 설명이 필요하다"고 말했다.

그러면서 "더불어민주당은 중앙선관위와 KBS가 민주주의 수호와 사회 통합이라는 본연의 책무를 다하는지 끝까지 감시하고 점검하겠다"고 강조했다.

chogiza@newspim.com

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