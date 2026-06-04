'투표용지 부족' 노태악 선관위원장 고발 사건, 서울청 광수대 배당

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서민위, 선관위원장 등 6명 직권남용·직무유기 혐의로 고발



[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련해 노태악 중앙선거관리위원장 등이 고발된 사건을 서울경찰청 광역범죄수사대가 수사한다.

서울경찰청은 4일 공지를 통해 시민단체가 전날 서울경찰청에 중앙선관위원장 등을 상대로 직무유기 등 혐의로 고발한 사건을 이같이 배당했다고 밝혔다. 경찰은 고발인 조사 등 필요한 조사를 절차에 따라 한다는 계획이다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 6.3 지방선거에서 '투표용지 부족' 사태가 발생한 서울 송파구 잠실7동 제 2투표소 앞 일부 시위 참가자가 김범진 서울 선관위 사무처장의 이동을 막고 있다. 2026.06.04 gdy10@newspim.com

앞서 서민민생대책위원회(서민위)는 전날 오후 9시 반쯤 노 위원장과 허철훈 중앙선관위 사무총장, 오민석 서울시 선관위원장, 김범진 서울시선관위 사무처장, 민소영 송파구 선관위원장과 조시훈 송파구 선관위 사무국장을 직권남용과 직무유기 혐의로 서울경찰청에 고발했다.

이들은 고발장에서 "투표용지 부족으로 인해 유권자가 투표권을 행사할 권리를 박탈당했다"며 "선거관리 책임자로서 관리·감독 의무를 현저히 소홀히 했다"고 주장했다. 이어 "헌법상 보장된 선거권을 침해한 사안"이라며 철저한 수사를 촉구했다.

앞서 6·3 지방선거가 열린 지난 3일 오후부터 서울 송파구 12곳과 강남·광진구 각 1곳 등 총 14곳 투표소에서 투표용지 부족으로 유권자들이 투표소에서 대기하는 상황이 발생했다.

허철훈 선관위 사무총장은 전날 오후 9시 기자회견을 열고 "국민 여러분께 큰 혼란과 심려를 끼쳐 드렸다"며 "공정한 선거 관리에 대한 국민 신뢰를 훼손한 점에 대해 책임을 통감하며 깊이 사과드린다"며 사과문을 발표했다.

krawjp@newspim.com