카카오뱅크 임금교섭 결렬...오는 31일 파업

AI 핵심 요약beta
- 카카오뱅크 노조가 21일 임금교섭 결렬로 31일 전면파업을 예고했다.
- 노사는 임단협과 조정회의에서도 이견을 좁히지 못해 조정 중지됐다.
- 노조는 사측 성과급안이 부족하다며 더 큰 분배를 요구했다.
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[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 카카오뱅크 노동조합이 임금 교섭 결렬에 따라 오는 31일 하루 전면 파업에 나선다.
민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합 카카오지회(크루유니언) 서승욱 지회장은 21일 경기 성남시 판교 카카오 아지트에서 열린 피켓 시위에서 "회사가 교섭에 적극적으로 나서지 않았고 노사 간 이견도 좁혀지지 않았다"며 이같이 밝혔다
앞서 카카오뱅크 노사는 임금 및 단체협약(임단협)에서 합의점을 찾지 못해 경기지방노동위원회의 조정 절차를 거쳤으나, 20일 열린 조정회의에서도 입장차를 줄이지 못했다. 경기지노위는 노사 간 입장차가 커 조정을 이어가기 어렵다고 보고 '조정 중지' 결정을 내렸다.
카카오뱅크는 올해 1분기 1873억 원의 당기순이익을 기록하며 분기 기준 역대 최대 실적을 거뒀다. 카카오 공동체 전체로 봐도 1분기 매출 1조9421억 원, 영업이익 2114억 원으로 역대 최대다.
노조 경영진의 보상 체계 제시안이 부족하다는 입장이다. 업계에 따르면 사측은 현금과 자사주 등을 더해 영업이익의 10% 수준을 성과급으로 지급하는 안 등을 제시했으나, 노조는 그 이상의 분배를 요구하며 맞선 것으로 알려졌다.
romeok@newspim.com