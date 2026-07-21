AI가 만드는 미래경제...재경부, 에이전트 커머스·피지컬 AI 전략 논의

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21일 전략경제 포럼 PartⅡ 개최

AI 에이전트·피지컬 AI 논의

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 재정경제부가 인공지능(AI) 에이전트 커머스 서비스 실증을 위한 제도 개선 방안을 마련한다. 피지컬 AI 분야에서는 데이터 구축과 환류 체계를 마련해 글로벌 경쟁력 확보에 나선다.

재경부와 산업연구원은 21일 오후 서울 롯데호텔에서 이 같은 내용을 담은 '대한민국 전략경제 포럼: AI 대전환 시대, 대한민국 전략경제의 길' PartⅡ를 개최했다고 밝혔다.

이번 포럼은 지난달 30일 열린 1차 포럼에 이은 두 번째 행사다. 1차 포럼에서는 'AI 시대의 경제성장'을 주제로 산업 전반의 인공지능 전환을 다뤘으며, 이번 포럼은 'AI의 현재와 미래: AI 에이전트와 피지컬 AI'를 주제로 진행됐다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

이형일 재경부 1차관은 축사에서 "AI 에이전트 커머스와 피지컬 AI는 AI가 빠르게 열어가고 있는 새로운 영역"이라며 "규제 샌드박스 등을 활용해 AI 에이전트 커머스 서비스를 실증할 수 있도록 제도개선 방안을 마련하겠다"고 밝혔다.

AI 에이전트 커머스는 AI 에이전트가 검색과 비교, 주문, 결제 등 쇼핑 전 과정을 대신하는 서비스다. 이 차관은 글로벌 기업 간 시장 선점 경쟁이 시작된 만큼 표준 확보와 유통·물류·결제 시스템 개편에 발 빠르게 나서야 한다고 강조했다.

피지컬 AI 분야에서는 데이터 구축과 활용 체계가 핵심 과제로 제시됐다. 이 차관은 "피지컬 AI 글로벌 1강을 목표로 데이터가 구축되고 환류되는 선순환 시스템을 구축할 필요가 있다"고 말했다.

이어 "정부는 데이터 관리체계를 구축하고 모빌리티와 제조·돌봄·농업 등 현장 곳곳에서 실증하고 확산하겠다"며 "센서, 액추에이터, 배터리 등 피지컬 AI의 하드웨어 핵심 부품을 초혁신경제 선도 프로젝트 아이템으로 신규 지정해 지원하겠다"고 밝혔다.

박영선 전략경제자문단 위원장은 'AI가 만드는 새로운 경제 질서'를 주제로 기조강연에 나섰다.

박 위원장은 "우리는 단순한 기술혁명이 아니라 경제 시스템 자체가 바뀌는 전환점에 서 있다"며 "반도체, 데이터, 전력, 로봇과 함께 스테이블코인 등 새로운 금융 인프라, 이를 뒷받침하는 법과 제도가 모두 모여 국가경쟁력을 만들 것"이라고 말했다.

그는 AI가 경제 효율성을 높이는 과정에서 중소기업과 소상공인 등이 소외되지 않는 포용성도 핵심 가치로 제시했다.

안도걸 의원은 축사에서 "유통과 결제의 데이터, 제조와 로봇의 데이터를 연결해 대한민국이 AI 소비시장을 넘어 플랫폼과 산업표준을 주도해야 한다"며 "국회 일원으로서 법과 제도, 과감한 예산 지원에 앞장서겠다"고 밝혔다.

이날 첫 번째 토론 세션에서는 'AI 에이전트 커머스'를 주제로 에이전트 중심 상거래 변화에 따른 표준 정립과 결제 인프라 정책 설계 필요성이 논의됐다.

김용진 서강대 교수는 전자상거래 구조가 AI 에이전트를 중심으로 재편되고 있으며, 2030년까지 글로벌 시장 규모가 3조~5조달러로 성장할 것으로 전망했다. 이유진 젝토 대표는 AI가 결제 주체로 전환되는 만큼 권한과 한도, 책임 등 새로운 규율 설계가 필요하다고 제안했다.

두 번째 세션에서는 '피지컬 AI와 데이터'를 주제로 제조 AX 데이터 자산화와 온디바이스 AI 생태계 구축 방안이 논의됐다.

김준하 GIST 교수는 자율주행 모빌리티와 휴머노이드·공장로봇, 가정용 로봇을 중심으로 피지컬 AI 시장이 2040년까지 3조달러 규모로 성장할 것으로 내다봤다. 김녹원 딥엑스 대표는 온디바이스 AI 반도체, 산업 현장 실증, 피지컬 AI 데이터셋, 공공조달, 규제 샌드박스를 핵심 전략으로 제시했다.

재경부는 이번 포럼에서 논의된 정책 제언을 바탕으로 미래 성장동력을 육성하고 '대체불가 대한민국'으로 나아가기 위한 지원 정책을 지속 추진할 계획이다.

jongwon3454@newspim.com