제이오션중공업, 군산조선소에 디지털 트윈·로봇 도입

AI 핵심 요약beta
- 제이오션중공업이 21일 유캐스트와 이음5G 기반 스마트 군산조선소 구축 업무협약을 체결했다
- 양사는 이음5G·디지털트윈·IoT로 자산추적과 공정관리 시스템을 구축한다
- AI CCTV·센서·로봇을 활용해 안전과 자동화를 강화하고 정부 지원사업에도 공동 참여한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 제이오션중공업이 군산조선소에 이음5G와 피지컬 인공지능(AI), 디지털 트윈을 도입해 차세대 스마트 조선소 구축에 나선다.
제이오션중공업은 유캐스트와 '군산조선소 스마트 조선소 구축 및 이음5G 기반 피지컬 AI 솔루션 도입 사업'을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.
제이오션중공업은 HJ중공업 최대주주인 에코프라임마린퍼시픽이 군산조선소 인수를 위해 설립한 법인이다.
이번 협약에 따라 제이오션중공업은 실증 부지와 현장 설비, 공정 데이터를 제공한다. 유캐스트는 사업 마스터플랜을 수립하고 조선소 내 이음5G 통신망과 3차원 디지털 트윈, 사물인터넷(IoT) 기반 자산 추적 시스템을 구축한다.
양사는 크레인과 선박 블록 등 주요 자산의 위치와 공정 상황을 실시간으로 관리하고, 종이 문서 없이 작업과 공정을 관리하는 체계도 도입할 계획이다.
안전 분야에는 지능형 AI 폐쇄회로(CC)TV와 밀폐공간 가스·환경 센서를 적용한다. 용접과 도장, 운반 공정에는 산업용·협동로봇과 무인운반차, 자율이동로봇 등을 연계해 작업 자동화와 중대재해 예방을 추진한다.
양사는 인공지능 전환(AX) 산업단지 실증과 5G 특화망 확산 관련 정부 지원사업에도 공동 참여할 방침이다.
제이오션중공업 관계자는 "군산조선소의 디지털 전환을 가속화하고 안전성과 생산성을 갖춘 차세대 스마트 조선소의 표준을 제시하겠다"고 말했다.
chanw@newspim.com