동아제약, 자극 줄이고 개운함 늘린 '맥스프레시 치약' 출시

AI 핵심 요약beta
- 동아제약이 21일 듀오버스터 맥스프레시 치약을 출시했다.
- 이 제품은 구취 관리와 부드러운 사용감을 함께 겨냥했다.
- 듀얼 포뮬러와 불소 1450ppm으로 기능을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
불소 1450ppm 함유…올리브영서 최대 27% 할인
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 동아제약의 구강케어 브랜드 듀오버스터가 강한 자극 없이 상쾌함을 오래 유지하도록 설계한 신제품 '맥스프레시 치약'을 출시했다.
21일 동아제약에 따르면 이번 제품은 구취 관리와 부드러운 사용감을 동시에 원하는 소비자를 겨냥한 프리미엄 치약이다.
신제품은 녹색층과 흰색층으로 구성된 '듀얼 포뮬러'를 적용했다. 녹색층에는 녹차엑스와 L-멘톨, 유칼립투스 오일을 담아 구취 제거와 상쾌한 구강 환경 조성을 돕도록 했다.
흰색층에는 카모마일 유래 성분과 비타민B6를 함유해 편안한 사용감을 더했다. 충치 예방을 위해 불소 함량도 1450ppm으로 높였다.
듀오버스터는 출시 1년 만에 누적 판매량 100만개를 돌파한 '민트볼'에 이어 치약까지 제품군을 확대하며 구강케어 브랜드 라인업을 강화한다. 맥스프레시 치약은 오는 26일까지 올리브영 온라인몰에서 최대 27% 할인된 7900원에 판매된다.
동아제약 관계자는 "강한 자극을 상쾌함으로 인식하던 기존 치약과 차별화했다"며 "소비자의 다양한 구강 고민을 해결할 수 있는 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com