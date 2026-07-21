아워홈 첫 뷔페 '테이크' 흥행…80일 만에 6만명 찾았다

AI 핵심 요약beta
- 아워홈은 21일 뷔페 '테이크'가 80일 만에 6만명 돌파했다고 밝혔다.
- 테이크는 종로 영풍빌딩에서 글로벌 푸드 마켓 컨셉으로 성황을 이어갔다.
- 아워홈은 10월 잠실 롯데월드에 2호점 오픈하고 인력을 8월 2일까지 모집한다.
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DIY 글로벌 메뉴 인기…롯데월드 어드벤처에 240석 2호점
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 아워홈은 뷔페 브랜드 '테이크'가 개점 80일 만에 누적 방문객 6만명을 돌파했다고 21일 밝혔다. 하루 평균 750명 이상이 방문한 것으로, 초기 흥행에 힘입어 오는 10월 잠실 롯데월드 어드벤처에 2호점도 연다.
테이크는 지난 5월 서울 종로구 영풍빌딩 지하 2층에 문을 열었다. 세계 각국의 음식과 문화를 한 공간에서 즐기는 '글로벌 푸드 마켓'을 내세웠으며 점심·저녁 피크타임 예약석이 연일 마감되고 현장 대기 행렬도 이어졌다.
가족 단위 고객의 비중이 가장 컸고 광화문·을지로 직장인과 인사동·청계천을 찾은 외국인 관광객도 매장을 찾았다. 삼양식품 '불닭' 협업 메뉴는 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모았다.
인기 메뉴 1위는 8가지 토핑을 직접 조합하는 '풀드포크 타코 플래터'였다. 오뎅 모리아와세와 로디드 포테이토 프라이, 동파육 덮밥, 똠양꿍 등도 높은 선호도를 보였다. 9900원 추가 메뉴인 '포르케타와 치킨스테이크'는 매일 조기 완판됐다.
아워홈은 10월 잠실 롯데월드 어드벤처 지하 3층에 240여석 규모의 테이크 2호점을 열 예정이다. 점포 책임자와 홀 서비스, 외식 조리 인력은 8월 2일까지 모집한다. 회사 관계자는 "식음 운영 역량과 메뉴 개발 경쟁력을 바탕으로 새로운 미식 경험을 확대하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com