그린플러스, 제주 스마트팜 교육센터 수주

AI 핵심 요약beta
- 그린플러스가 21일 제주 스마트팜 교육센터 건립사업을 수주했다.
- 제주 애월읍에 교육·실습 거점이 들어서 농업인 교육을 지원한다.
- 그린플러스는 전국 광역지역 실적을 확보하고 사업 확대에 나선다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 첨단온실·스마트팜 전문기업 그린플러스는 제주특별자치도 농업기술원이 추진하는 '제주 스마트팜 교육센터 건립사업'을 수주했다고 21일 밝혔다. 이번 수주로 그린플러스는 제주도를 포함한 전국 모든 광역지역에서 스마트팜 사업 실적을 확보하게 됐다.
제주 스마트팜 교육센터는 제주시 애월읍 봉성리 소재 농산물원종장 부지에 조성된다. 완공 후 제주 지역 농업인이 도내에서 스마트농업 기술을 체계적으로 배우고 실습할 수 있는 교육 거점으로 활용될 예정이다.
회사에 따르면 이번 사업은 지역 농업인의 스마트농업 교육 접근성을 높이고 현장 실무 역량을 갖춘 전문 인력을 양성하기 위해 추진된다. 그린플러스는 축적된 첨단온실 설계·시공 역량을 바탕으로 제주 지역의 기후와 영농 환경에 적합한 교육·실습 시설을 구축할 계획이다.
제주도는 강풍과 높은 습도, 염해 등 내륙과 다른 기후적 특성을 갖고 있다. 그린플러스는 국내외 다양한 기후 환경에서 첨단온실을 구축한 경험을 바탕으로 시설의 내구성과 운영 안정성을 확보하고 교육 효율성을 높일 수 있는 최적의 교육 인프라를 조성할 방침이다.
그린플러스 관계자는 "이번 수주는 제주지역에서 거둔 첫 스마트팜 수주이자, 전국 모든 광역지역에서 사업 실적을 확보했다는 점에서 의미가 크다"며 "교육센터를 성공적으로 구축해 지역 농업인의 교육과 전문 인력 양성을 안정적으로 지원하겠다"고 말했다.
한편 회사는 교육센터 건립을 통해 제주 지역 내 사업 레퍼런스를 확보하고, 향후 스마트팜 보급과 시설 현대화 등 관련 사업으로 참여 영역을 확대해 나갈 계획이다.
nylee54@newspim.com