[깐부회동 시즌2] 김택진 만난 젠슨 황, 아이온2 행사장서 RTX 5090 쐈다

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엔씨 라이프 중계에 깜짝 등장..."엔비디아는 한국 e스포츠와 성장"

[서울=뉴스핌] 정승원 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 김택진 엔씨 대표와 PC방 회동을 가졌다. 황 CEO는 이 자리에서 아이온2 이용자에게 그래픽 카드도 선물했다.

황 CEO는 7일 오후 1시 55분께 서울시 강남구에 위치한 포털 PC방에 입장했다. PC방 내부에는 수많은 사람들이 있었고 황 CEO는 이들에게 사인을 해준 뒤 입장했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO(왼쪽)와 김택진 엔씨소프트 대표 [사진=뉴스핌 DB, AI 일러스트=서영욱 기자]

이날 엔씨는 신작 MMORPG 아이온2 개발진이 참여하는 이용자 대상 라이브 행사를 개최하고 있었다. 이에 김 대표와 회동하기로 한 황 CEO가 행사장에 등장한 것이다.

황 CEO는 "모두들 아이온2 게임을 하고 있나. 누가 가장 잘하나"라며 "누가 아이온2를 사랑하나. 나도 아이온2를 사랑한다"고 말했다.

PC모인 사람들이 환호하자 황 CEO는 김 대표를 보며 "모두 당신의 팬이다. 모두 아이온2를 하고 있다"라며 'TJ(김택진)'을 연호했다.

황 CEO는 "이곳에 오게 돼 정말 기쁘다. 한국은 언제나 제 마음 속에 특별한 자리를 차지하고 있다"라며 "엔비디아 지포스는 한국 e스포츠와 함께 성장해왔다"고 소회를 밝혔다.

잠시 후 PC방 내부의 환호성이 더욱 커졌다. 추첨을 통해 엔비디아 그래픽 카드 RTX 5090과 올 가을 출시 예정인 RTX 스파크 PC 교환권을 선물한 것이다.

황 CEO는 RTX 5090에 사인해 이용자에게 선물하며 "당신은 부자"라고 말하기도 했다. 해당 그래픽카드는 700만원 가량 하는 것으로 알려졌다. 김 대표가 황 CEO의 마이크를 들어주자 "오늘 TJ가 제 조력자"라고도 했다.

이날 황 CEO는 김 대표와 게임과 AI 기술 접목 방안을 논의한 것으로 전해졌다.

엔씨는 그동안 엔비디아와 게임 전시회 및 그래픽 기술 분야에서 협력을 이어왔다. 이에 차세대 게임 개발과 AI 활용 전략이 주요 의제로 거론되고 있다.

origin@newspim.com