[깐부회동 시즌2] 젠슨 황, 정의선 회장과 '냉면 회동'…피지컬 AI 협력 주목

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8일 현대차 양재 사옥 방문 앞두고 우래옥서 오찬

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 정의선 현대자동차그룹 회장과 만났다. 현대차그룹 방문을 하루 앞두고 이뤄진 회동인 만큼 로보틱스와 피지컬 AI 분야 협력 확대 여부에 관심이 쏠린다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 10월 30일 서울 강남구 삼성역 인근의 한 치킨 매장에서 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동을 했을 당시의 모습. [사진=뉴스핌 DB]

업계에 따르면 황 CEO는 7일 낮 서울 을지로 우래옥에서 정 회장과 오찬 회동을 가진 것으로 알려졌다. 황 CEO는 8일 서울 양재동 현대차그룹 사옥을 방문할 예정이다.

업계에서는 양측이 로보틱스와 자율주행, 스마트팩토리 등 AI 기반 미래 사업 협력 방안을 사전에 논의했을 가능성에 주목하고 있다. 엔비디아는 최근 로봇과 기계가 실제 환경을 인식하고 판단하는 '피지컬 AI'를 미래 성장축으로 제시하고 있다.

현대차그룹도 보스턴다이나믹스와 로보틱스랩을 중심으로 로봇 사업을 확대하고 있으며, 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 스마트팩토리 구축에도 속도를 내고 있다.

현대차그룹과 엔비디아는 그동안 차량용 AI 플랫폼과 SDV 분야에서 협력해왔다. 이번 회동을 계기로 로보틱스와 AI 데이터센터, 제조 혁신 분야까지 협력 범위가 확대될지 관심이 커지고 있다.

chanw@newspim.com