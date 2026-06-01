젠슨 황, 재계 총수들과 성수동서 '삼겹살·소맥 회동' 갖나

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최태원·구광모·이해진 참석 유력

장녀 매디슨 황 방한 준비 기획





[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 이번 주 한국을 방문해 국내 주요 그룹 총수들과 만날 예정이다. 이들은 반도체 협력을 넘어 로보틱스 및 피지컬 인공지능(AI) 분야까지 미래 기술 동맹을 전방위로 확대할 전망이다. 황 CEO의 방한은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(AEPC) CEO 서밋 참석 이후 약 7개월 만이다.

1일 재계에 따르면 젠슨 황 CEO는 오는 4일 저녁 한국에 입국한 후 다음날부터 국내 주요 기업 총수들과 연쇄 회동을 시작하며 본격적인 일정을 소화할 예정이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장과 서울 강남구 깐부치킨 매장에서 치킨 회동 중 밖으로 나와 시민들에게 치킨 등을 나눠주고 있다. [사진=뉴스핌DB]

이번 회동에는 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장이 참석할 것으로 관측된다. 정의선 현대차그룹 회장도 참석을 전제로 세부 일정을 조율 중이다. 다만, 이재용 삼성전자 회장은 해외 일정 관계로 이번 회동에 참석하지 못하는 것으로 알려졌다.

이번 만남은 AI 산업의 중심축이 데이터센터에서 실제 산업 현장과 자율주행 영역으로 확장되는 흐름에서 기획됐다. 이에 각 기업들의 협력 범위가 로보틱스와 피지컬 AI 분야로 확대되는 데 중요한 분수령이 될 것으로 전망된다.

총수들과의 만남 장소로는 서울 성수동의 한 삼겹살 전문점이 유력하게 거론된다. 성수동은 최근 첨단 IT 기업과 글로벌 브랜드가 밀집한 서울의 대표 혁신 상권이다. 격식 없는 '삼겹살 소맥 회동'이 될지 재계의 이목이 쏠린다. 실제 해당 식당은 현재 가예약 상태로, 오는 5일 당일 오후 6시 이후 예약이 모두 마감된 것으로 전해졌다.

이번 방한 준비와 주요 동선 기획은 황 CEO의 장녀 매디슨 황 엔비디아 수석 이사가 올해도 직접 관여했다. 황 CEO는 총수 회동 외에 오는 8일 경기 성남시 분당구에 위치한 네이버 제2사옥 '1784'를 방문하는 방안도 조율 중이다. 로봇과 디지털트윈 등 미래 기술이 집약된 플랫폼인 만큼 양사 간 AI 협력 논의가 한층 구체화할 것으로 보인다.

이 외에도 황 CEO는 서울 잠실야구장에서 열리는 두산 베어스 홈경기 시구와 신라호텔 국내 기업인 간담회 등을 추진하고 있다.

한편, 황 CEO는 지난해 10월 이재용 회장, 정의선 회장과 삼성동 치킨집 '깐부회동'을 가진 바 있다.

aykim@newspim.com