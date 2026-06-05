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젠슨 황, 韓 재계와 홍대 '삼쏘 회동'…정의선은 불참

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  • 젠슨 황 엔비디아 CEO가 5일 방한해 홍대서 국내 재계 인사들과 삼겹살 회동을 했다.
  • 이재용·최태원·구광모·이해진 등과 만나 AI 반도체·데이터센터·로봇·클라우드 등 협력 방안을 논의했다.
  • 정의선 회장은 이날 불참했으나 다음 주 별도 면담과 현대차그룹 본사 회동 가능성이 거론되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

내주 양재 사옥서 별도 면담 가능성…피지컬 AI 협력 이어질 듯

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 한국을 찾아 국내 주요 기업인들과 비공식 회동을 갖는다. 지난해 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 함께한 '깐부 치킨 회동'에 이어 이번에는 서울 홍대 일대에서 삼겹살과 소주를 곁들인 이른바 '삼쏘 회동'이 열릴 예정이다. 다만 당초 참석 가능성이 거론됐던 정의선 현대차그룹 회장은 이날 별도 일정으로 이번 회동에 참석하지 않는 것으로 파악됐다.

재계에 따르면 젠슨 황 CEO는 이날 오후 방한해 서울 홍대 인근 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 창업자 겸 이사회 의장 등과 만찬을 가질 것으로 알려졌다. 회동에서는 인공지능(AI) 반도체와 데이터센터, 로봇, 클라우드 등 엔비디아와 국내 기업 간 협력 방안이 폭넓게 논의될 것으로 보인다. 

정 회장은 이번 홍대 회동에는 불참하지만, 다음 주 황 CEO와 별도 면담에 나설 가능성이 거론된다. 황 CEO가 국내 주요 기업 사옥 방문 일정을 검토 중인 가운데, 정 회장과 서울 서초구 양재동 현대차그룹 본사에서 만날 가능성도 제기된다.

정 회장은 지난해 10월 이재용 회장, 젠슨 황 CEO와 서울 삼성동의 한 치킨집에서 회동하며 엔비디아와 현대차그룹 간 피지컬 AI 협력 가능성을 부각한 바 있다. 현대차그룹은 이후 엔비디아와 약 30억달러 규모의 피지컬 AI 생태계 구축 계획을 발표하고, 국내에 AI 기술센터와 피지컬 AI 애플리케이션 센터, 데이터센터 등을 조성하기로 했다. 양사는 자율주행, 로보틱스, 스마트팩토리 등 미래 모빌리티 분야에서 AI 기술 협력을 확대하고 있다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난해 10월 30일 오후 서울 강남구 삼성역 인근 깐부치킨 매장에서 이재용 삼성그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 치킨 회동을 마친 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

chanw@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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