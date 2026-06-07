[깐부회동 시즌2] 젠슨 황, 장병규·김택진 연쇄 회동...AI·게임 동맹 강화(종합)

크래프톤·엔씨 PC방 연속 방문...한국e스포츠와 인연 강조

추첨 통해 이용자들에게 그래픽카드·AI PC 선물도

[서울=뉴스핌] 정승원 서영욱 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 장병규 크래프톤 의장과 김택진 엔씨(NC) 대표를 잇달아 만나 게임 및 인공지능(AI) 분야 협력 방안을 논의했다.

황 CEO는 이날 오후 1시 20분이 조금 넘은 시각 서울 강남구에 위치한 크래프톤 PC방에서 제네시스 G90을 타고 나타났다. PC방에 들어가기 전 황 CEO는 장병규 의장을 만나 취재진 앞에서 기념 촬영의 시간을 가졌다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 7일 장병규 크래프톤 의장과 김택진 엔씨(NC) 대표를 연속으로 만나며 게임업계와 AI의 협력 방안에 대해 논의했다. [사진= 서영욱 기자]

PC방에 입장한 황 CEO는 "한국 덕분에 e스포츠가 존재하게 됐다. (엔비디아가) 여러분과 함께 성장했다"며 소감을 밝혔다.

황 CEO는 이후 추첨을 통해 엔비디아의 최신 그래픽 카드 RTX 5090과 신형 AI 노트북 PC RTX 스파크를 선물했다. 황 CEO의 깜짝 선물에 PC방을 가득 채운 사람들은 "젠슨 황"을 연호하기도 했다. 이후 황 CEO는 1시 50분께 차를 타고 다음 일정으로 이동했다.

회동을 마친 뒤 장병규 의장은 취재진과의 브리핑에서 "엔비디아는 게임과 뗄 수 없는 기업"이라며 "이번 만남은 짧은 이벤트를 즐기고 간 것이다. 상업적인 이야기를 할 상황은 아니었지만 크래프톤은 엔비디아와 계속 협력해왔다"고 전했다.

장 의장은 "엔비디아는 오랫동안 게임 쪽에 뿌리를 내리고 있는 회사고 현재 게임업계는 인공지능(AI)으로 굉장히 많이 넘어가 있다. 이에 엔비디아의 뿌리를 PC방에서 확인하고 싶었던 것 같다"며 "크래프톤은 엔비디아의 기술을 활용하는 회사로 AI에서 한국이 3위지만 게임은 3위 보다는 좀 더 잘한다고 생각한다. 이와 관련해 앞으로 꾸준히 얘기할 수 있을 것"이라고 설명했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 5일 서울 마포구 'T1 베이스 캠프'를 방문한 가운데 젠슨 황과 이상혁 선수(페이커)가 기념촬영을 하기 위해 각자의 시그니처 포즈를 취하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

◆ 엔씨 아이온2 행사장 찾은 젠슨 황 "엔비디아는 한국 e스포츠와 성장"

이후 황 CEO는 엔씨의 아이온2 행사가 열리고 있는 인근의 포털 PC방을 찾았다. 이날 엔씨는 신작 MMORPG 아이온2 개발진이 참여하는 이용자 대상 라이브 행사를 개최 예정이었다. 이에 김 대표와 회동하기로 한 황 CEO가 행사장에 등장한 것이다.

행사장에서 황 CEO는 엔씨에 대한 애정을 드러냈다. 황 CEO는 "모두들 아이온2 게임을 하고 있나. 누가 가장 잘하나"라며 "누가 아이온2를 사랑하나. 나도 아이온2를 사랑한다"고 말했다.

한국 e스포츠에 대한 애정도 적극 표현했다. 황 CEO는 "이곳에 오게 돼 정말 기쁘다. 한국은 언제나 제 마음 속에 특별한 자리를 차지하고 있다"라며 "엔비디아 지포스는 한국 e스포츠와 함께 성장해왔다"고 설명했다.

젠슨 황 엔비디아 CEO(왼쪽)와 김택진 엔씨소프트 대표 [사진=뉴스핌 DB, AI 일러스트=서영욱 기자]

행사장의 환호성은 더욱 커졌다. 황 CEO가 추첨을 통해 엔비디아 그래픽 카드 RTX 5090과 올 가을 출시 예정인 RTX 스파크 PC 교환권을 선물한 것이다. 황 CEO는 RTX 5090에 직접 사인하며 당첨자에게 "당신은 부자"라고 말하기도 했다. 해당 그래픽 카드는 700만원 가량되는 것으로 알려졌다.

황 CEO는 김택진 대표와의 특별함도 강조했다. 아이온2 행사장에 많은 사람들이 모인 것을 보고 황 CEO는 김 대표에게 "모두 당신의 팬이다. 모두 아이온2를 하고 있다"라며 'TJ(김택진)'를 연호했다. 추첨을 통해 선물을 나눠줄 때 김 대표가 황 CEO의 마이크를 들어주자 "오늘 TJ가 저의 조력자"라고 하기도 했다.

이날 양 측은 게임과 AI 기술의 접목 방안에 대해 논의한 것으로 알려졌다. 엔씨는 그동안 엔비디아와 게임 전시회 및 그래픽 기술 분야에서 협력을 이어왔다. 이에 차세대 게임 개발과 AI 활용 전략이 주요 의제로 거론되고 있다.

지난 5일 입국한 황 CEO는 이날까지 주요 국내 기업인들을 만나며 광폭 행보를 보이고 있다. 첫날인 5일에는 프로게이머 페이커(이상혁)를 만나고 최태원 SK그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장을 만나 '삼소 회동(삼겹살-소주)'을 가졌다.

이튿날인 6일에는 서울 성북구 한국가구박물관에서 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블록' 녹화를 진행했고 저녁에는 종로구의 삼계탕집을 깜짝 방문하기도 했다.

이날 크래프톤, 엔씨 경영진을 만나기 전에도 황 CEO는 정의선 현대자동차그룹 회장과 서울 을지로 우래옥에서 오찬 회동을 가진 것으로 알려졌다.

게임업계 경영진을 만난 황 CEO는 이날 오후 5시에는 잠실야구장을 찾아 두산베어스 경기 시구자로 나선다. 시타는 박정원 두산그룹 회장이 맡는다. 이후에는 삼성동 깐부치킨에서 최태원 SK그룹 회장 등 국내 기업인들과 만나 2차 깐부회동을 가질 예정이다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 개그맨 유재석, 유호진 PD가 지난 6일 오전 서울 성북구 한국가구박물관에서 진행되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블록' 녹화장에 도착하고 있다. 2026.06.06 khwphoto@newspim.com

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