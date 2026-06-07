李대통령, 오늘 총리 지명…정성호·강훈식·한성숙 물망

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 김민석 총리 후임을 지명한다
- 후임 총리 후보군에 정성호·한성숙·강훈식이 거론된다
- 이 대통령이 막판 고심 중이며 파격 인선 가능성도 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
정확한 발표 시간 미정
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 이르면 7일 김민석 국무총리의 후임자를 지명한다.
청와대 관계자는 이날 국무총리 후보자 지명과 관련해 "오늘 발표한다"고 밝혔다. 다만 정확한 발표 시간은 정해지지 않았다고 한다.
김 총리는 오는 8~9월 열릴 더불어민주당 전당대회 당 대표 선거 출마를 위해 조만간 총리직을 내려놓을 것으로 알려진 상태다. 이에 따라 이 대통령이 후임 총리를 고민 중인데 정성호 법무부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 강훈식 비서실장 등 3명이 후보군인 것으로 전해진다.
정 장관은 친명(친이재명)계 좌장으로 꼽힌다. 이재명 정부 첫 법무부 장관이고 검찰 개혁과 사법 개혁을 전담했다. 이 대통령과 약 40년간 알고 지내는 막역한 사이로 전해진다.
강 비서실장은 이 대통령의 핵심 참모다. 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 비롯한 산유국을 오가며 원유와 나프타를 긴급 수급하는 등 에너지 수급 위기 해결을 위해 노력했다.
한 장관은 중소기업·소상공인 정책과 벤처·스타트업 육성 정책을 총괄했다. 네이버 대표 출신으로, 만약 총리로 발탁될 경우 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 국무총리가 된다.
다만 아직 이 대통령의 막판 고심이 이어지고 있어 이들 세 명 외에 다른 인물을 파격 발탁할 가능성도 거론된다.
pcjay@newspim.com