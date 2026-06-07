李대통령, 오늘 총리 지명…정성호·강훈식·한성숙 물망

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청와대 "오늘 발표할 것"

정확한 발표 시간 미정

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 이르면 7일 김민석 국무총리의 후임자를 지명한다.

청와대 관계자는 이날 국무총리 후보자 지명과 관련해 "오늘 발표한다"고 밝혔다. 다만 정확한 발표 시간은 정해지지 않았다고 한다.

이재명 대통령이 4일 청와대 본관에서 36차 수석보좌관회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.06.04 [사진=청와대]

김 총리는 오는 8~9월 열릴 더불어민주당 전당대회 당 대표 선거 출마를 위해 조만간 총리직을 내려놓을 것으로 알려진 상태다. 이에 따라 이 대통령이 후임 총리를 고민 중인데 정성호 법무부 장관, 한성숙 중소벤처기업부 장관, 강훈식 비서실장 등 3명이 후보군인 것으로 전해진다.

정 장관은 친명(친이재명)계 좌장으로 꼽힌다. 이재명 정부 첫 법무부 장관이고 검찰 개혁과 사법 개혁을 전담했다. 이 대통령과 약 40년간 알고 지내는 막역한 사이로 전해진다.

강 비서실장은 이 대통령의 핵심 참모다. 대통령 전략경제협력 특사로 아랍에미리트(UAE)를 비롯한 산유국을 오가며 원유와 나프타를 긴급 수급하는 등 에너지 수급 위기 해결을 위해 노력했다.

한 장관은 중소기업·소상공인 정책과 벤처·스타트업 육성 정책을 총괄했다. 네이버 대표 출신으로, 만약 총리로 발탁될 경우 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 국무총리가 된다.

다만 아직 이 대통령의 막판 고심이 이어지고 있어 이들 세 명 외에 다른 인물을 파격 발탁할 가능성도 거론된다.

pcjay@newspim.com