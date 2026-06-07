국민의힘, 한성숙 총리 후보자 지명에…"투표용지 부족 사태 수습이 먼저"

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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘은 7일 이재명 대통령이 김민석 국무총리의 뒤를 이을 후임 총리로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명한 데 대해 "지금은 총리 교체가 아니라 투표용지 부족 사태의 진상 규명이 먼저"라며 날을 세웠다.

최보윤 국민의힘 수석대변인은 이날 논평을 통해 "과연 지금이 총리 교체를 전면에 내세울 때인지 깊은 우려를 표하지 않을 수 없다"며 이같이 밝혔다.

최보윤 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

최 수석대변인은 "현재 대한민국은 전대미문의 투표용지 부족 사태로 국민적 공분과 의구심이 극에 달해 있다"며 "심지어 김민석 현 총리조차 이번 사태에 대해 특검과 국정조사가 필요한 사안이라며 사태의 심각성을 직접 공언한 바 있다"고 했다.

그러면서 "현직 총리가 전면적인 진상조사를 요구할 만큼 엄중한 상황에 정부가 사태의 철저한 규명과 수습은 뒤로한 채 총리 교체라는 인적 쇄신 카드로 국면을 전환하려는 것은 민심의 요구와 완전히 동떨어진 처사"라고 비판했다.

최 수석대변인은 "지금 대통령이 해야 할 일은 국면 전환용 총리 교체가 아니라 투표용지 부족 사태에 대한 철저한 진상 규명과 대국민 사과, 그리고 무너진 선거 행정 시스템의 신뢰를 복원하는 일"이라고 주장했다.

이어 "국민의힘은 국회 인사청문회를 통해 당면한 시국에 대한 후보자의 입장과 자질을 철저하고 엄정하게 검증할 것"이라고 덧붙였다.

jeongwon1026@newspim.com