[종합] 李대통령, 차기 국무총리 후보자에 한성숙 중기부 장관 지명

"AI 대전환 차질없이 완수할 적임자"

"한국 경제 성장, 국민 모두의 성장으로 전환할 것"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 7일 한성숙 중소벤처기업부 장관을 국무총리 후보자로 지명했다.

강훈식 대통령 비서실장은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 열고 "이 대통령은 오늘 국무총리 후보자로 한 장관을 지명했다"고 밝혔다.

강 실장은 "한 후보자는 IT 기업 대표와 중소벤처기업부 장관이라는 경험을 바탕으로, 시대적 과제인 인공지능(AI) 대전환을 차질 없이 완수하고, 국민 일부가 아닌 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자로 기대된다"며 "한 후보자는 평범한 직장인으로 출발해 굴지의 디지털 기업 수장에 오른 입지전적인 리더"라고 소개했다.

[서울=뉴스핌] 한성숙 중소벤처기업부 장관이 13일 서울특별시 용산구 서울창조경제혁신센터에서 열린 지역 창업 열풍 확산을 위한 창조경제혁신센터 간담회에서 인사말을 하고 있다. [사진= 중소벤처기업부] 2026.05.13 photo@newspim.com

강 실장은 "한 후보자는 민간의 실용성과 혁신성을 겸비하고 있으며, 우리 사회의 AI 대전환 필요성을 누구보다 잘 알고 있다"며 "한 후보자는 장관으로서 속도와 성과, 현장을 강조하며 중소벤처와 소상공인 등 모두의 성장을 위해 노력해 왔다. 그 결과 중소기업 수출 역대 최대치 달성, 창업 생태계 활성화 등 실질적인 성과를 창출했다"고 설명했다.

그러면서 강 실장은 "후보자의 혁신성과 중기부 장관으로서의 경험, 그리고 국무총리라는 기회가 더해진다면, 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 한국 경제의 성장을 중소기업, 소상공인, 골목상권 등 국민 모두의 성장으로 전환시킬 수 있을 것"이라고 강조했다.

강 실장은 김민석 국무총리에 대해서는 "이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국 회복을 진두지휘한 김민석 총리의 노고에 깊이 감사드린다"며 "지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 불러도 과히 틀리지 않는다. 국민주권정부의 첫 문을 연 첫 총리로서 후임 총리에게 경험과 혜안을 나눠 주실 것을 당부드린다"고 말했다.

강 실장은 이 대통령이 한 후보자를 김 총리 후임으로 지명한 결정적 이유에 대해 "AI 혁신과 또 글로벌 복합 위기를 마주한 국가 전략 대전환기에 국민 모두의 성장과 민생을 책임질 적임자라고 판단했다"고 답했다.

아울러 한 후보자가 다주택자라서 향후 정부의 부동산 정책에 관여할 수 없다는 일각의 우려에 대해서는 "부동산과 관련된 것은 청문 과정에서 자세한 소명이 있을 것이라고 판단 중"이라고 밝혔다.

한 후보자는 이재명 정부 초대 중기부 장관으로, 중소기업·소상공인 정책과 벤처·스타트업 육성 정책을 총괄했다. 네이버 대표 출신으로, 만약 총리로 발탁될 경우 한명숙 전 총리에 이어 두 번째 여성 국무총리가 된다.

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