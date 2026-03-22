삼성전자, 암참 행사서 로봇청소기 신제품 전시

퀄컴 드래곤윙 탑재 인식 성능 강화

삼성 녹스 적용 IoT 보안 최고 등급

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 퀄컴의 차세대 프로세서를 탑재해 인식·주행 성능과 보안력을 강화한 2026년형 '비스포크 인공지능(AI) 스팀' 로봇청소기를 선보이며 AI 가전 시장 공략에 속도를 낸다.

삼성전자는 지난 20일 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(AMCHAM, 암참) 연례행사에 참석해 2026년형 '비스포크 AI 스팀'을 전시했다고 22일 밝혔다.

지난 20일 그랜드 하얏트 서울 호텔에서 열린 주한미국상공회의소(암참) 연례행사에서 삼성전자 직원이 참석자들에게 2026년형 '비스포크 AI 스팀'의 특장점을 소개하고 있다. [사진=삼성전자]

퀄컴 테크날러지스가 후원한 이번 행사에는 주요 기업 관계자 800여 명이 참석했으며, 삼성전자는 제품을 분해 전시해 퀄컴의 '드래곤윙' 프로세서와 보안칩 등 핵심 부품을 직접 확인할 수 있도록 구성했다.

지난 2월 출시된 신제품은 퀄컴의 차세대 산업용 프로세서인 드래곤윙과 5개의 센서를 적용해 AI 인식 기능을 고도화했다. 3D 듀얼 장애물 센서는 카메라 두 대로 거리 정보를 계산하며, 14가지 데이터를 바탕으로 바닥 환경을 정밀하게 구분해 흡입력과 물걸레 사용 여부를 자동 조절한다. 특히 RGB 카메라와 적외선 LED를 활용해 투명한 액체까지 감지해 회피하거나 집중 청소하는 기능을 갖췄다.

보안 성능도 대폭 강화됐다. 삼성전자의 보안 솔루션인 '녹스 매트릭스'와 '녹스 볼트'가 새롭게 탑재됐다. 녹스 매트릭스는 연결된 기기 간 보안 상태를 상호 점검하며, 녹스 볼트는 민감한 개인정보를 별도 보안칩에 보관해 보호한다. 이를 통해 과학기술정보통신부 주관 'IoT 보안인증' 최고 등급과 로봇청소기 최초 '개인정보보호 중심 설계(PbD)' 인증을 획득했다.

삼성전자는 국내외 5종의 보안 인증을 바탕으로 제품 신뢰성을 높이는 한편, 퀄컴과의 협력을 지속할 방침이다. 김상표 퀄컴코리아 사장은 "퀄컴의 드래곤윙 칩셋과 삼성의 AI 기술이 결합된 비스포크 AI 스팀은 홈 컴패니언으로서 역할을 확대하고 있다"며 "로봇청소기 발전을 위한 협업을 지속할 것"이라고 밝혔다.

문종승 삼성전자 DA사업부 부사장은 "강력한 하드웨어 칩셋과 AI 기능으로 청소 성능은 물론 각종 편의성과 강력한 보안까지 지원하는 '비스포크 AI 스팀' 청소기를 향후 세계 각지에서 선보일 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com