삼성전자, 생성형 AI 3종 업무 도입…DX 업무 혁신 본격화

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 11일 DX부문에 생성형 AI 3종을 도입한다고 밝혔다
- 임직원은 챗GPT·제미나이·클로드 중 업무 목적에 맞는 도구를 선택해 쓴다
- 삼성전자는 AI 전환을 목표로 서비스·운영 정책을 지속 개선할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 오는 12일부터 디바이스경험(DX)부문 임직원을 대상으로 생성형 인공지능(AI) 서비스를 공식 도입한다고 11일 밝혔다. 이를 통해 챗GPT, 제미나이 엔터프라이즈, 클로드 등 3종을 모두 활용할 수 있는 환경을 갖춘다.
삼성전자는 특정 AI 서비스 하나에 한정하지 않고 임직원들이 업무 특성과 목적에 맞는 AI를 선택해 사용할 수 있도록 했다.
삼성전자는 사전에 임직원 2500여 명을 대상으로 외부 생성형 AI 서비스 후보군에 대한 검증을 거쳐 3종을 선정했다. 업무 생산성 향상과 의사결정 속도 개선을 목표로 한다.
노태문 삼성전자 대표이사 사장은 "외부 생성형 AI 도입은 단순히 업무 도구로서 AI를 제공하는 것이 아니라, 우리가 일하는 방식과 실행 속도를 근본적으로 변화시키는 출발점"이라고 말했다. 이어 "임직원 누구나 자신의 업무에 가장 적합한 AI를 활용할 수 있는 환경을 마련함으로써 개인의 생산성을 넘어 조직 전반의 실행력을 높이고, 이를 통해 DX부문의 비즈니스 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다"고 강조했다.
삼성전자는 앞으로 다양한 직무와 조직 특성을 반영해 서비스와 운영 정책을 지속적으로 개선할 예정이다. 이를 통해 조직 전반의 일하는 방식을 AI 중심으로 재편하는 'AI 전환'을 추진할 방침이다.
kji01@newspim.com