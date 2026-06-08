삼성전자, 감사 페스티벌 개최…구매액 20% 온누리상품권 지급

온·오프라인 1000여 개 매장서 진행

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 4주간 전국 온·오프라인 1000여 개 매장에서 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌'을 진행한다고 8일 밝혔다. 행사 기간 삼성전자 제품을 구매하는 고객에게 구매 금액의 20%에 해당하는 디지털 온누리상품권을 제공한다.

삼성전자는 직영 매장뿐 아니라 다양한 유통 채널로 참여 범위를 확대했다. 전국 400여 개 삼성스토어를 비롯해 전자랜드, 하이마트 등 가전 양판점과 이마트, 홈플러스, 코스트코 등 대형마트, 백화점 내 매장에서 제품을 구매하면 혜택을 받을 수 있다. 삼성닷컴과 삼성전자 사업자몰, 네이버쇼핑, 쿠팡, 지마켓, 11번가 등 온라인 쇼핑몰에서도 동일하게 적용된다. 스마트폰과 태블릿 등 모바일 제품은 SKT, KT, LGU+ 등 이동통신사 대리점에서 요금제와 함께 구매한 고객도 행사 혜택을 받을 수 있다.

삼성닷컴 내 '국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌' 행사 안내 페이지. [사진=삼성전자]

삼성전자는 6월을 맞아 군인과 경찰, 소방, 교정 공무원 등을 위한 특별 혜택도 마련했다. 이들 고객에게는 기본 제공되는 디지털 온누리상품권 20%에 추가로 10% 할인 혜택을 더해 총 30% 상당의 혜택을 제공한다. 해당 고객은 '삼성전자 패밀리몰' 내 특별관 페이지로 접속해 구매할 수 있다.

행사 참여처에서 제품을 구매한 고객은 9월 30일까지 삼성닷컴을 통해 디지털 온누리상품권을 신청할 수 있다. 이동통신사를 통해 스마트폰 및 태블릿을 구매한 고객은 구매한 단말에서 삼성닷컴 앱으로 신청 가능하다. 신청 시에는 구매처와 주문번호 등 구매 정보를 입력하고 제품 명판 사진, 거래 내역서, 영수증 등을 제출해야 한다. 이동통신사를 통해 개통한 제품은 최초 통화 이후 통신사와 개통 일자를 입력하면 신청이 완료된다.

디지털 온누리상품권은 신청 완료 후 약 2주 뒤부터 순차적으로 신청자 명의의 '디지털온누리' 앱으로 지급될 예정이다.

kji01@newspim.com