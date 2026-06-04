삼성전자, 갤럭시 워치로 AI 건강관리 강화

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생체 징후·심장 건강 점수 등 5가지 신기능 추가

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 오는 8일부터 삼성 헬스 앱을 개편해 신규 헬스 기능을 공개한다고 4일 밝혔다.

이번 개편은 수면, 활동, 식이, 마음 건강, 생체 징후 등 5대 건강 영역을 중심으로 진행된다. 생체 징후, 심장 건강 점수, 일일 유산소 부하, 신체 체력 지수, 청력 등 5가지 신규 기능을 선보인다.

생체 징후 기능은 사용자가 일주일 이상 갤럭시 워치를 착용하고 수면을 취하면 수면 중 심박수, 심박변이도, 호흡률, 피부 온도, 혈중 산소 포화도 등을 추적한다. 개인의 기준값을 설정한 후 유의미한 수치 변화가 감지되면 워치를 통해 알림을 제공한다.

갤럭시 워치 차세대 헬스 기능. [사진=삼성전자]

심장 건강 점수는 수면, 활동량, 체성분, 혈관 스트레스의 변화 추이를 바탕으로 심혈관 건강 상태를 점수로 시각화하고 맞춤형 가이드를 제공한다. 예를 들어 최근 수면 시간이 부족하면 숙면에 도움이 되는 팁을 전달한다.

일일 유산소 부하 기능은 중강도 이상의 신체활동 시 하루에 얼마나 운동할 수 있는지를 기준으로 운동과 회복의 균형을 맞출 수 있도록 지원한다. 신체 체력 지수는 심박수와 최대 산소 섭취량 등 주요 지표를 같은 연령대의 삼성 헬스 사용자와 비교해 개인의 신체적 강점과 약점을 파악하도록 돕는다.

청력 기능은 갤럭시 워치로 주변 소음의 크기를, 갤럭시 버즈로 이어폰 음량을 측정한다. 소음 수준과 노출 시간을 종합적으로 계산해 청력 보호 가이드를 제공한다.

삼성전자는 지난해 선보인 항산화 지수 기능에 트렌드 차트를 추가했다. 또 대사 건강 상태를 나타내는 최종당화산물 지수에도 트렌드 차트를 추가해 변화 추이를 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 혈당과 조리법 등 관련 콘텐츠를 통해 일상적인 식이 관리 방법도 소개한다.

갤럭시 워치 차세대 헬스 기능. [사진=삼성전자]

신규 기능은 하반기 출시 예정인 갤럭시 워치 신제품부터 활용할 수 있으며, 갤럭시 워치8 등 이전 제품에서는 추후 소프트웨어 업데이트를 통해 순차적으로 지원할 예정이다.

kji01@newspim.com