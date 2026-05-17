사파리 코스 직접 뛰었다…삼성전자, '갤럭시 워치런' 행사 성료

워치8 시리즈 전격 활용

실시간 심박수 등 확인



[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자가 웨어러블 기기와 모바일 건강 관리 플랫폼 결합으로 사용자가 일상 속 통합 건강 관리 기능을 직접 체험할 수 있는 대규모 러닝 이벤트를 개최했다. 이번 행사는 참가자들이 전용 워치를 착용한 채 사파리 코스를 달리며 실시간 심박수와 구간 기록을 확인하는 등 기기의 특화된 헬스케어 기능을 직접 경험하도록 프로그램을 구성한 것이 특징이다.

삼성전자는 에버랜드에서 삼성 헬스와 연계한 러닝 이벤트 '갤럭시 워치런 @사파리'를 성황리에 마쳤다고 17일 밝혔다.

삼성전자가 5월 17일 용인 에버랜드에서 진행한 '갤럭시 워치런 @사파리' 참가자들이 스타트 라인에서 함께 인증샷을 촬영하는 모습. [사진=삼성전자]

올해로 2회째를 맞은 이번 행사는 지난해보다 규모를 확대해 1000여 명의 참가자가 함께했으며 모집 당시 95대 1의 높은 경쟁률을 기록했다. 참가자들은 평소 차량으로만 관람할 수 있었던 로스트밸리와 사파리월드 등 4.82km 코스를 직접 달리며 색다른 러닝 프로그램을 즐겼다.

올해 행사는 '러닝의 시작은 갤럭시 워치, 러닝의 완성은 삼성 헬스'라는 메시지를 담아 사전 미션부터 대회 당일 기록 인증 이벤트까지 통합 건강 관리 기능을 직접 체험할 수 있도록 프로그램을 마련했다. 행사 전 참가자들은 갤럭시 워치8 시리즈와 삼성 헬스의 특화 기능인 러닝 코치로 현재 수준 파악, 수면 코칭으로 수면 패턴 확인, 연습 러닝 기록 인증, 항산화 지수 측정 등을 경험하며 대회를 위한 컨디션 관리에 힘썼다.

행사 당일에는 삼성 헬스 앰배서더인 전 국가대표 마라토너 권은주 감독과 함께 간단한 러닝 훈련을 진행했다. 이어 참가자들은 워치를 착용하고 달리며 삼성 헬스에서 현재 심박수와 구간 기록을 확인하고 페이스를 조절하는 등 개인 맞춤 러닝 파트너로 활용했다.

삼성전자는 완주자 전원에게 갤럭시 워치8 모양의 기념 메달과 에버랜드 이용권을 제공했다. 삼성 헬스 앰배서더인 가수 션의 축하 공연, 베스트 드레서 시상, 럭키드로우 등 다양한 현장 이벤트도 함께 진행됐다.

박정미 삼성전자 한국총괄 부사장은 "올해 행사는 갤럭시 워치8 시리즈와 삼성 헬스를 활용해 러닝부터 수면·컨디션 관리까지 일상 속 건강 루틴을 직접 경험할 수 있는 행사로 준비했다"며 "앞으로도 고객이 쉽고 즐겁게 워치 기반의 헬스 케어 기능을 경험할 수 있도록 다양한 프로그램을 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.

aykim@newspim.com