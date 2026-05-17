NH농협은행, 강원테크노파크 임직원과 합동 농촌 일솝돕기

복숭아밭 꽃눈솎기와 고추 지주대 설치, 구암마을 농민에 수박 전달도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행은 15일 강원테크노파크 임직원과 함께 강원 춘천시 동산면 구암마을에서 합동 농촌 일손돕기를 실시했다고 17일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협은행 강태영 은행장(오른쪽)은 15일 춘천시 동산면 구암마을에서 일손돕기를 진행하고 마을에 농산물을 전달하며 원창1리 김봉림 이장(왼쪽)과 함께 기념촬영을 하고 있다. [사진=NH농협은행]2026.05.17 dedanhi@newspim.com

이날 행사에는 강태영 은행장과 강원테크노파크 허장현 원장을 포함해 양 기관에서 60여 명이 참여해 복숭아밭 꽃눈 솎기와 고추 지주대 설치 등의 농업 지원 작업을 진행했다. 또한, 농번기 동안 일손 부족으로 어려움을 겪고 있는 구암마을의 모든 농민에게 수박을 전달하며 응원 메시지를 보냈다.

강원테크노파크의 허장현 원장은 "농업 현장의 어려움을 직접 체감하고 지역과 함께 호흡하는 의미 있는 시간이었다"며 "앞으로도 농협은행과 협력을 강화하여 지역 중소기업의 경쟁력 제고와 지속 가능한 산업 생태계 조성을 적극 지원하겠다"고 전했다.

NH농협은행의 강태영 은행장은 "농업과 농촌에 대한 지속적인 지원은 물론, 지역 기반 혁신기업의 성장도 아우르는 금융의 역할이 중요하다"며 "ESG경영을 바탕으로 지역사회와 함께 성장하는 농협은행이 되겠다"고 말했다.

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