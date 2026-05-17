[단독] 울진 후정리 앞바다서 '어린 대구' 집단 폐사...울진군, 원인 분석 의뢰

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17일 오전 국립해양과학관 수중전망대 부근 해역에 광범위하게 분포

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 울진군 죽변면 후정리 앞바다에서 물고기가 다량으로 죽은 채 발견돼 울진군 수산과 등 관계 기관이 폐사 원인 조사에 들어갔다.

17일 국립해양과학관과 울진해경 등에 따르면 이날 오전 9시 50분쯤 울진군 죽변면 후정리 국립해양과학관 수중전망대 인근 해상에 부유해 있는 다량의 물고기 폐사체가 발견됐다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 17일 오전 9시50분쯤 경북 울진군 죽변면 후정리 국립해양과학관 수중전망대 인근 해상에서 '어린 대구' 폐사체가 다량으로 발견돼 울진군 등 관계기관이 원인 조사에 들어갔다. 2026.05.17 nulcheon@newspim.com

이들 물고기 폐사체는 국립해양과학관 전망대 인근 해역에 간헐적으로 광범위하게 분포된 상태였으며 육안으로도 뚜렷하게 확인됐다.

신고를 받은 울진 해경은 인근 죽변3리 봉수 어촌계장의 도움으로 물고기 사체를 수거했다. 사체를 확인한 결과 '어린 대구' 어종으로 판명됐다.

수거 당시 이들 '어린 대구' 폐사체는 비교적 싱싱한 상태로 확인됐다.

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 17일 오전 9시50분쯤 경북 울진군 죽변면 후정리 국립해양과학관 수중전망대 인근 해상에서 폐사한 물고기가 다량으로 발견돼 울진군이 원인 조사에 들어갔다. 울진해경의 요청으로 폐사 물고기를 수거해 확인 결과 '어린 대구' 어종으로 확인됐다.2026.05.17 nulcheon@newspim.com

이들 수거된 '어린 대구' 폐사체는 신고를 받고 현장에 도착한 울진군 수산과 직원에게 인계됐다.

수산과 김민호 주무관은 "수거된 물고기 폐사체를 울진 후정리 소재 환동해산업연구원에 보내 폐사 원인 등 분석을 의뢰했다"며 "인근 죽변 봉수 어촌계에 협조를 요청해 국립해양과학관 수중 전망대 인근 해역에 광범위하게 분포해 있는 물고기 폐사체 수거 등 후속 조치를 진행하고 있다"고 밝혔다.

nulcheon@newspim.com