장동혁 지도부, 내일 5·18 기념식 참석…'개헌 반대' 비판엔 "졸속 추진 반대한 것"

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"5·18 전문 수록 등은 국민적 합의와 공감대 거쳐 추진해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 지도부가 오는 18일 제46회 5·18 민주화운동 기념식이 열리는 광주를 찾는다. 국민의힘은 일각에서 제기된 '5·18 개헌 반대' 주장에 대해 "개헌 자체를 반대한 적이 없다"고 전면 반박했다.

최보윤 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 이날 오후 서울 여의도 국회에서 기자들과 만나 호남 지역 시민단체가 '국민의힘이 5·18 개헌을 반대했다'며 회견을 열어 비판한 것에 대해 이같이 답했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

최 단장은 "국민의힘은 개헌을 반대한 적이 없다"며 "6·3 지방선거를 앞둔 시점에서의 '졸속 개헌'을 반대했던 것"이라고 설명했다.

이어 "5·18 민주화운동을 비롯해 헌법 전문에 실려야 할 여러 사항은 국민적 합의와 함께 만들어가야 하는 영역"이라며 "호남 시·도민들께서도 단순히 절차적 수치나 졸속 추진으로 5·18만 전문에 넣는 것이 아니라, 국민적 합의와 사회적 공감대를 통해 헌법 개정을 추진하는 것에 대해 긍정적인 의견을 가진 분들이 꽤 많을 것으로 생각한다"고 강조했다.

최 단장은 지도부의 광주 방문 일정과 관련해선 "아직 세부 일정이 확정되지 않았다"고 말했다.

아울러 당내 초선의원 5명이 지도부 동선과 별개로 국립 5·18 민주묘지를 따로 방문하는 것으로 알려진 데 대해서는 "의원들 각자가 원해서 진행하는 일정"이라며 "개별 국회의원으로서 할 수 있는 역할을 각자 수행하는 것"이라고 덧붙였다.

allpass@newspim.com