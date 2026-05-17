안창호 인권위원장, 올해 5·18 기념식 불참

지난해 기념식서 시민단체 항의로 입장 못해

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 안창호 국가인권위원회 위원장이 오는 18일 광주에서 열리는 제46주년 5·18민주화운동 기념식에 참석하지 않기로 했다. 지난해 기념식 당시 시민단체 등의 거센 항의로 입장하지 못했던 상황이 재연될 것을 우려해 선제적으로 불참을 결정한 것으로 풀이된다.

안창호 국가인권위원장. [사진=뉴스핌 DB]

​17일 인권위에 따르면 이번 기념식에는 안 위원장을 제외하고 김학자·오영근·이숙진 상임위원 3명만 참석할 예정이다.

앞서 안 위원장은 지난해 5·18 기념식 당시 광주 북구 국립 5·18민주묘지를 방문했으나, 5·18 단체와 시민들의 강한 항의에 부딪혀 결국 기념식장에 입장하지 못하고 발길을 돌린 바 있다. 당시 시민단체들은 안 위원장이 '12·3 비상계엄' 및 윤석열 전 대통령 탄핵 정국 속에서 방어권 보장 권고 의결을 주도하는 등 내란에 동조하는 듯한 태도를 보였다는 이유로 거세게 반발했다. 안 위원장은 당시 항의 집회가 예고되자 경찰에 신변보호를 요청해 현장에 경찰을 대동하기도 했다.

​한편 제46주년 5·18민주화운동 국가기념식은 18일 광주 동구 금남로 옛 전남도청 앞에서 엄수된다. 금남로에서 기념식이 개최되는 것은 지난 2020년 제40주년 행사 이후 6년 만이다.

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