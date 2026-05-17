이준석 "지방선거서 드러눕는다면, 보수정치 다음은 없다"

6.3 지방선거 앞두고 국민의힘 '방구석 정치' 비판

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 이준석 개혁신당 대표는 17일 6·3 지방선거를 앞두고 "보수정치가 지금 이 선거에서 드러눕는다면, 다음에 일어설 자리는 없다"고 말했다.

이 대표는 이날 오후 자신의 페이스북에 "6·3 지방선거를 앞두고 정치권 전체가 이상하리만큼 조용하다"며 이같이 적었다.

이준석 개혁신당 대표. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "한쪽은 벌써 이겼다고 거하게 김칫국을 들이켜면서 빨리 투표일이 됐으면 좋겠다는 생각으로 시간을 흘려보내는 것 같고, 다른 한쪽은 졌다고 체념한 채 다음 총선을 기약하는 것으로 보인다"고 지적했다.

이어 "그 사이 유권자들은 소음 없는 선거판에 남겨졌다"며 "민주주의는 원래 좀 시끄러워야 한다. 광장에서 논쟁하고, 토론하고, 서로 다른 비전이 충돌하면서 더 나은 답을 찾아가는 것이 선거의 본질"이라고 강조했다.

그러면서 "지금 우리가 보고 있는 것은 무성영화"라며 "포스터는 붙어 있지만 목소리가 없다"고 꼬집었다.

이 대표는 특히 국민의힘을 겨냥해 "광역단체장 후보들의 주말 스케줄을 보니 기초단체장 후보 개소식을 돌고, 기자회견하고, 영혼 없는 지지선언이나 긁어모으는 것으로 하루 일정이 채워져 있다"며 "그것은 침대 축구도 아니고 실내 축구이고, 방구석 정치"라고 비판했다.

아울러 "감나무 밑에 앉아 감이 떨어지기만을 기다리는 정치는 나무가 말라 죽으면 함께 끝난다"며 "보수의 가치를 지지하는 수많은 유권자들이 지금 자신의 표를 어디에 던져야 할지 막막해하고 있다. 그들에게 비전을 보여주지 못하는 정당은 표를 받을 자격이 없다"고 목소리를 높였다.

이 대표는 "개혁신당은 직전 선거에서 일정한 득표율을 증명한 법적 요건을 갖췄는데도 이번 지방선거 토론회 곳곳에서 배제되고 있다"며 "저희는 99만 원 선거운동으로, 면접비 없는 시스템 공천으로, 인공지능(AI) 사무장으로, 발로 뛰는 정치로 이 조용한 선거판에 어떻게든 균열을 내려고 온갖 시간과 열정을 쏟아붓고 있다"고 말했다.

그는 "제1야당은 침묵으로 3류 무성영화의 조연을 자처하고 있다"며 "보수정치에 한해서는 지금 이 말이 진심이다. 드러누운 채로 다음 총선을 기다린다면, 다음 총선은 더 크게 무너질 것이고 보수는 영영 설자리를 잃게 될 것"이라고 경고했다.

이 대표는 "선거는 준비된 자가 치르는 것이고, 유권자는 노력한 자를 기억한다"며 "저와 개혁신당은 끝까지 뛰겠다. 거대 양당이 나눠 가진 이 무성영화에 소리를 넣겠다"고 강조했다.

또 "토론회 마이크를 빼앗는다면 거리에 서서, 시장 바닥에서, 청년들의 삶 속에서 더 크게 외칠 것"이라며 "드러눕는 정치가 아니라 유권자를 직접 만나는 정치를 할 것"이라고 다짐했다.

이 대표는 "21일부터 선거운동 기간이 시작된다"며 "다른 당의 1/30, 1/50도 안 되는 재정과 인력으로 개혁신당은 이번 선거에 광역단체장 7곳, 국회의원 보궐 5곳을 비롯해 200명에 가까운 후보를 내세웠다"고 설명했다.

그는 "미래 한국 정치의 소중한 자산이 될 후보들"이라며 "개혁신당 모든 후보들의 건승을 빌며, 국민 여러분께서 힘껏 응원해주달라. 뽑아놓고 후회하는 4년이 아니라, 찍어놓고 든든한 기호 4번이 있다"고 호소했다.

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