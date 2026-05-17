강기정 광주시장 "5·18 헌법수록 반드시 이뤄내겠다"

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5·18민주묘지서 추모식 엄수

강기정 광주시장, 제46주년 5·18민주화운동 추모식서 참석. [사진=광주시] 2026.05.17 bless4ya@newspim.com

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강기정 광주시장은 17일 "5·18정신 헌법 전문 수록을 위해 멈추지 않고 계속 달리겠다"고 다짐했다.

강 시장은 이날 국립5·18민주묘지에서 열린 '제46주년 5·18민주화운동 추모식'에서 "계엄의 밤에 싸웠듯이 내란 주동자를 파면했듯이 우리는 걷고 달리고 싸우며 오월영령들의 뜻을 꼭 이어가겠다"며 이 같이 밝혔다.

그는 "5·18정신 헌법 전문 수록이라는 기쁜 소식을 가져오고 싶었지만 5·18은 정치적 희생양이 되었고 야당인 국민의힘의 불참으로 국민의 개헌투표 기회가 박탈됐다"고 밝혔다.

결국 "국회의 문턱을 넘지 못하고 영령들 앞에 빈손으로 왔다"며 "참으로 송구하고 참담하다"며 고개를 숙였다.

강 시장은 "5·18정신 헌법 전문 수록과 행방불명자 및 발포명령자를 규명하는 일은 우리에게 남은 과제이다"며 "눈물도 말라버린 46년의 세월을 굳건히 걸어오며 힘을 잃지 않은 유가족분들에게 감사드린다. 영령들의 영원한 안식을 기원한다"고 말했다.

전날 5·18민주광장에서 펼쳐진 민주주의 대축제 '민주의 밤' 행사와 관련해선 "민주의 밤은 많은 시민들이 모여 영령들을 기억하고, 뜻을 이어받겠다고 다짐하는 시간이었다"고 회고했다.

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