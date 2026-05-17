"정청래 암살단 모집"…경찰, 지선 앞두고 SNS 테러 모의 수사 착수

정청래 "참담하다" 심경 밝혀

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 정청래 더불어민주당 대표를 겨냥한 소셜미디어(SNS)상 테러 모의 정황이 포착돼 경찰이 수사에 나섰다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 13일 오후 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 더불어민주당 후반기 국회의장단 후보 선출 의원총회에서 인사말을 하고 있다. 2026.05.13 mironj19@newspim.com

​17일 서울 영등포경찰서는 전날 민주당으로부터 수사 의뢰를 접수하고 정 대표에 대한 테러 모의 의혹과 관련해 본격적인 조사를 시작했다고 밝혔다. 경찰청은 당초 공식 선거운동이 시작되는 21일부터 가동할 예정이었던 신변 보호 조치도 조기에 실시하기로 했다.

​강준현 민주당 중앙선거대책위원회 수석대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "공식 선거운동 기간을 나흘 앞둔 상황에서 실체를 알 수 없는 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다"며 수사 의뢰 배경을 설명했다.

강 수석대변인은 해당 단체방에 단순한 분노 표현을 넘어선 구체적인 글이 올라오고 있다고 지적했다. 그는 "테러 모의만으로도 중대 범죄에 해당한다"며 "이러한 모의로 정 대표의 행보가 위축된다면 이는 심각한 선거운동 방해 행위이자 정치적 폭력"이라고 비판했다. 이어 경찰을 향해 배후를 포함한 신속한 수사 개시와 철저한 신변 보호를 촉구했다.

​이에 대해 정 대표는 기자회견 직후 자신의 페이스북 계정을 통해 "참담하다"며 "사람을 죽이는 정치가 아니라 사람을 살리는 정치를 했으면 좋겠다. 더 조심하며 더 낮게 더 열심히 뛰겠다"고 심경을 전했다.

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