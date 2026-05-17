"정청래 암살단 모집"…경찰, 지선 앞두고 SNS 테러 모의 수사 착수

AI 핵심 요약beta
- 영등포경찰서는 17일 정청래 대표 테러 모의 의혹 수사에 착수했다
- 민주당은 SNS 단체방에서 구체적 테러 모의 정황 제보를 받고 수사를 의뢰했다고 밝혔다
- 정청래 대표는 참담함을 표하며 사람을 살리는 정치를 하겠다고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 6·3 지방선거를 앞두고 정청래 더불어민주당 대표를 겨냥한 소셜미디어(SNS)상 테러 모의 정황이 포착돼 경찰이 수사에 나섰다.
17일 서울 영등포경찰서는 전날 민주당으로부터 수사 의뢰를 접수하고 정 대표에 대한 테러 모의 의혹과 관련해 본격적인 조사를 시작했다고 밝혔다. 경찰청은 당초 공식 선거운동이 시작되는 21일부터 가동할 예정이었던 신변 보호 조치도 조기에 실시하기로 했다.
강준현 민주당 중앙선거대책위원회 수석대변인은 이날 오전 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "공식 선거운동 기간을 나흘 앞둔 상황에서 실체를 알 수 없는 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다"며 수사 의뢰 배경을 설명했다.
강 수석대변인은 해당 단체방에 단순한 분노 표현을 넘어선 구체적인 글이 올라오고 있다고 지적했다. 그는 "테러 모의만으로도 중대 범죄에 해당한다"며 "이러한 모의로 정 대표의 행보가 위축된다면 이는 심각한 선거운동 방해 행위이자 정치적 폭력"이라고 비판했다. 이어 경찰을 향해 배후를 포함한 신속한 수사 개시와 철저한 신변 보호를 촉구했다.
이에 대해 정 대표는 기자회견 직후 자신의 페이스북 계정을 통해 "참담하다"며 "사람을 죽이는 정치가 아니라 사람을 살리는 정치를 했으면 좋겠다. 더 조심하며 더 낮게 더 열심히 뛰겠다"고 심경을 전했다.
dosong@newspim.com