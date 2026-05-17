구윤철, G7 무대서 중동전쟁 공동대응 강조…영국서 한국경제 IR

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유럽부흥개발은행 총재, 영국·캐나다 등 재무장관과 양자 면담

[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 한국경제 투자 유치와 주요 7개국(G7) 재무장관회의 참석을 위해 유럽 출장길에 오른다.

재경부는 구 부총리가 글로벌 주요 투자기관 대상 한국경제 투자설명회(IR), 글로벌 금융회사 면담, G7 재무장관·중앙은행총재 회의 참석을 위해 출국한다고 17일 밝혔다.

구 부총리는 우선 18일 영국 런던 주영 대한민국 대사관에서 글로벌 주요 투자기관을 대상으로 한국경제 투자설명회를 연다. 이 자리에서 한국경제의 글로벌 경쟁력과 자본시장 선진화, 초혁신경제 구현 등 정부의 핵심 정책 방향을 설명할 계획이다.

[서울=뉴스핌] 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 17일 '런던 한국경제 투자설명회(IR) 및 주요 7개국(G7) 재무장관회의'에 참석하기 위해 인천공항을 통해 출국하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.05.17 photo@newspim.com

같은 날 런던에서는 HSBC, 슈로더 등 글로벌 주요 금융회사 최고위 경영자와 개별 면담도 진행한다. 최근 세계경제와 국제금융시장 상황을 논의하는 동시에 한국 정부의 외환·자본시장 개혁 노력을 설명할 예정이다.

유럽부흥개발은행(EBRD)과의 개발협력 논의도 예정돼 있다. 구 부총리는 오딜 르노-바소 EBRD 총재와 만나 인공지능(AI)을 접목한 개발협력 사업을 통한 개발도상국 지원 방안 등을 논의한다.

구 부총리는 이어 19일 프랑스 파리에서 열리는 G7 재무장관·중앙은행총재 회의에 참석한다. 회의에는 미국, 일본, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 캐나다 등 G7 회원국과 한국, 인도, 브라질, 케냐 등 초청국, 국제통화기금(IMF)·세계은행(WB)·경제협력개발기구(OECD)·금융안정위원회(FSB) 등 주요 국제기구 대표가 참석한다.

회의 의제는 글로벌 불균형과 상호이익의 국제 파트너십 구축이다. 글로벌 불균형은 특정 국가의 대규모 경상수지 흑자가 다른 국가의 경상수지 적자 누적으로 이어지는 현상을 뜻한다. 이번 회의에서는 국가 간 경상수지 불균형 해소 필요성과 다양한 개발재원을 활용한 국제개발협력 방안 등이 논의될 전망이다.

구 부총리는 회의에서 중동전쟁 장기화 등 복합위기는 어느 한 국가의 노력만으로 해결하기 어렵다는 점을 강조할 예정이다. 또 한국의 비상경제 대응방안과 내수·투자 활성화 정책을 공유하고, G7 선진국과 신흥국을 잇는 중간자적 입장에서 세계경제 현안에 대한 의견을 제시할 계획이다.

출장 기간 중 주요국 재무장관과의 양자 면담도 예정돼 있다. 구 부총리는 내년도 주요 20개국(G20) 의장국인 영국의 레이첼 리브스 재무장관, 캐나다의 프랑수아 필립 샹파뉴 재무장관, 독일의 라르스 클링바일 부총리 겸 재무장관 등과 만나 경제·금융 협력 방안을 논의한다.

wideopen@newspim.com